Что самолет Лукашенко делает в Базеле?

"Самолет, вероятно, находящийся в эксклюзивном распоряжении белорусского президента и его семьи, уже несколько дней находится в Швейцарии. И никто не знает, почему", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"От Минска до Базеля далеко, - пишет журналист Бернхард Оденаль. - Регулярных рейсов в Швейцарию нет. Быстрее всего из белорусской столицы в город на Рейне можно добраться почти за 6 часов с пересадкой в Будапеште".

"Однако в воскресенье 30 августа один самолет все же совершил прямой перелет. По данным сайта наблюдения за авиасообщением Radarbox, бизнес-джет типа Gulfstream G550 вылетел из Минска вскоре после 13:00 и спустя два часа приземлился в Базеле. Пресс-служба аэропорта Базель-Мюлуз-Фрайбург в ответ на запрос подтвердила посадку самолета. С тех пор самолет, вероятно, стоит в Базеле. Информации о его вылете нет".

Как пишет издание, самолет окрашен в цвета белорусского флага. "Цветовое оформление почти идентично "Боингу-747", который правящий в диктаторском стиле президент Александр Лукашенко использует в качестве борта номер один. Также и самолет с бортовым номером EW-001PJ, приземлившийся семь дней назад в Базеле, вероятно, находится в эксклюзивном распоряжении Лукашенко и его семьи. Об этом впервые сообщил в январе этого года близкий к оппозиции новостной портал NEXTA. После этого представительница правительства опровергла, что у Лукашенко есть собственный самолет. Однако он также мог быть приобретен для президента за счет государства", - говорится в статье.

"В последнее время на самолете Gulfstream летали преимущественно сын Лукашенко Виктор и связанные с ним олигархи. (...) Лукашенко-младший контролирует аппарат безопасности, и его обвиняют в том, что он также несет ответственность за жесткое противодействие демонстрантам. В последний раз Виктор Лукашенко находился в Швейцарии с официальным визитом в январе 2020 года. (...) Но что белорусский Gulfstream EW-001PJ делает в Базеле сейчас? Были ли на его борту члены семьи Лукашенко? Доставил ли он за границу ценный груз? - задается вопросами издание. - У министерства иностранных дел отсутствует информация о том, находится ли кто-либо из членов семьи Лукашенко в Швейцарии и находился ли там в последнее время, сообщил сотрудник министерства по связям со СМИ. Связаться с белорусским посольством в Берне не удалось. По словам источника, хорошо знакомого с аэропортом Базеля, самолет, вероятно, прибыл в Швейцарию для прохождения техобслуживания".

"(...)То, что президент, против которого выходят на улицы сотни тысяч людей и который может управлять своей страной лишь с применением жесткого милицейского насилия, одновременно беспокоится о состоянии своего бизнес-джета, конечно, возможно. Однако самолету исполнился всего лишь год", - указывает автор статьи.

"Gulfstream G550 был произведен весной 2019 года в США. Заявленная цена элитной версии всего лишь с 8 посадочными местами и системой развлечений на борту составляет 61 млн долларов; годовые расходы на эксплуатацию без учета затрат на керосин оцениваются примерно в 1 млн долларов. Совсем недавно бизнес-джет находился в собственности австрийской авиакомпании Avcon Jet. Осенью 2019 года он был продан в Белоруссию", - говорится в статье.

"Серьезные технические работы вряд ли необходимы такому молодому самолету. А если и необходимы, то почему именно в Швейцарии? В аэропорту Базеля есть компании, которые специализируются не только на ремонте, но и на роскошном обустройстве частных самолетов", - отмечает автор публикации.

В Базеле, пишет издание, у Белоруссии также есть представительство, однако у Германна Бейелера, почетного консула Белоруссии в Швейцарии, "нет информации" о нахождении Gulfstream EW-001PJ в Базеле, сообщил он.

"Ранее его сотрудник с сильным русским акцентом энергично отрицал по телефону, что в Швейцарии вообще может находиться белорусский самолет: по его словам, "это на 100% ложная информация", - передает Tages-Anzeiger.