"Отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный - один из многих, кого в последние годы пытались заставить замолчать российские агенты. Германия должна решительно отреагировать на это", - считает журналист немецкого издания Die Welt Йоханнес Бойе.

"Российские агенты убивают по всему миру: выстрел в голову в Берлине, яд нервно-паралитического действия в Великобритании. В Сирии, Мозамбике, Ливии и других странах российские вооруженные формирования совершают убийства без последствий для себя и своего президента. Зачастую их жертвами становятся мирные жители, это часть стратегии. Шесть лет назад российские военные убили почти 300 человек, в том числе 80 детей, когда во время боевых действий, направленных против Украины, они сбили обычный пассажирский самолет Malaysia Airlines".

"Максу Веберу принадлежит высказывание о том, что политика есть "мощное медленное бурение твердых пластов", однако зачастую забывается его продолжение: "проводимое одновременно со страстью и холодным глазомером". В отношении России немецкой внешней политике придется бурить еще долго. Глазомер при этом может означать лишь то, что проект "Северный поток-2" незамедлительно должен быть прекращен. В краткосрочной перспективе его завершение обойдется нам дорого, оно нанесет ущерб нашей экономике и даже будет стоить рабочих мест. Но, вопреки утверждениям некоторых сторонников проекта, его окончание не поставит под угрозу энергетическую безопасность Германии. Если же газопровод будет достроен, увеличится зависимость от страны, которая презирает наши ценности и борется с ними, в том числе непосредственно у нас. А на немецкие евро будет финансироваться разработка нового яда нервно-паралитического действия", - констатирует Die Welt.