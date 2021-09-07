Линдеманн занимается пропагандой в интересах Путина?

"В субботу и воскресенье Тилль Линдеманн, самый известный немецкий рокер, выступил на московском военном фестивале "Спасская башня" на Красной площади. Певец (без своей группы Rammstein) вышел на сцену в белом пиджаке и исполнил у Кремля, среди прочего, версию русской героической песни "Любимый город" - на русском языке", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Публика приняла его "супервосторженно", похвалила выступление Линдеманна "Российская газета". "Трибуны буквально взорвались аплодисментами, которые перешли в продолжительные овации". Линдеманна представили как звездного гостя", - передает издание.

"По мнению некоторых критиков, все это похоже на предвыборное мероприятие Владимира Путина. 17 сентября начнутся парламентские выборы. Организатором фестиваля является министерство обороны страны. (...) Песня "Любимый город" (написанная в 1939 году) также часто используется в пропагандистских целях (в частности, в нескольких фильмах)", - говорится в статье.

"Эксперт по внешней политике из партии СвДП Александр Граф Ламбсдорф видит в этом выступлении явную политическую составляющую, а именно поддержку Путина в предвыборной кампании".

"За две недели до выборов мероприятие на Красной площади, спонсируемое правительством, в любом случае уже является частью путинской пропаганды. Ведь он так нервничает из-за того, что его партия стала настолько непопулярной", - сказал Ламбсдорф в интервью Bild.

"Он добавил: "Санкций нет. Это не является незаконным. Но если такое выступление используется так незадолго до выборов, чтобы придать властям определенную легитимность, следует отнестись к нему критически. Они получают легитимность благодаря таким неудачным выступлениям, как выступления госпожи Меркель или выступления всемирно известной группы", - передает Bild.