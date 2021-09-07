Чтобы полюбить свое тело, нужно просматривать изображения рек и других голубых пространств, утверждают британские ученые

"Просмотр изображений рек и других "голубых пространств" может улучшить ваше отношение к своему телу за счет "восстановления психологических ресурсов", утверждается в новом исследовании. Вылазка на природу с прогулкой по берегу реки или по лесу может принести психологическую пользу, но новое исследование, проведенное Университетом Англии Раскин в Кембридже, ставило своей целью изучить, поможет ли в этом деле просмотр фотографий таких видов", - сообщает Daily Mail.

"Профессор Вирен Свами попросил 168 добровольцев порассматривать изображения с высоким разрешением зеленых пространств, таких как леса, голубых пространств, таких как реки, или серых пространств, таких как здания. Ученые установили, что из всех трех групп наибольшее влияние на позитивный образ тела оказал просмотр изображений голубых пространств, включая реки, моря и озера", - говорится в статье.

"Это может быть связано с тем, что природные явления помогают отвлечь мозг от негативных мыслей, указали исследователи, добавив, что это может привести к созданию недорогих программ, которые помогут людям, живущим в таких плотно застроенных местах, как города, формировать более здоровый образ тела", - передает издание.

"Добровольцы заполнили анкету до и после просмотра изображений, чтобы измерить то, как они оценивают свое тело. Анкета включала утверждение: "Сейчас я уважаю свое тело". Просмотр серии изображений со зданиями не принес никакой пользы для образа тела. Просмотр изображений зеленых пространств принес некоторую пользу, но самую большую пользу принес просмотр изображений с голубыми пространствами", - сообщается в статье.

"В группе, просматривавшей изображения зеленых пространств, средняя оценка тела поднялась с 3,37 из 5 до просмотра изображений до 3,66 из 5 после. В группе, просматривавшей изображения голубых пространств, включая прибрежные пейзажи и реки, средний балл увеличился с 3,35 из 5 до 3,98 из 5. В группе, просматривавшей изображения искусственной среды, оценка тела упала с 3,16 до 3,10, что свидетельствует о негативном влиянии серых пространств на отношение к своему телу", - констатирует газета.

"Влияние природы на восприятие своего тела объясняется тем, что природная среда - из реальной жизни или смоделированная, как в этом новом исследовании - обладает способностью восстанавливать психологические ресурсы. Пейзажи являются источником "мягкого обаяния", без усилий удерживают внимание и помогают сдерживать негативные мысли, связанные с внешним видом. Природная среда также способствует погружению и вовлечению, помогая переключить внимание на более высокую оценку функциональности тела", - поясняет издание.

"По словам профессора Свами, хорошо известно, что пребывание на природе приносит пользу психологическому состоянию, включая более здоровое отношение к своему телу. Однако не у всех есть доступ к природе, что стало очевидно во время локдаунов, связанных с коронавирусом, поэтому ученые хотели посмотреть, достаточно ли просмотра изображений для улучшения восприятия своего тела", - пишет Daily Mail.

"Наше исследование показывает, что можно разработать недорогие программы вмешательства, используя изображения мира природы", - пояснил он. По его словам, такого рода программы могут быть разработаны для популяризации здорового отношения к своему телу среди различных групп населения, например, среди тех, кто имеет ограниченный доступ к настоящей природе - возможно, в связи с состоянием здоровья или из-за невозможности легко найти место с большим количеством зеленого или голубого пространства.

"Интересно, что наше исследование показало, что изображения голубых пространств более эффективны для улучшения восприятия тела, чем изображения зеленых пространств", - указал профессор Свами.

(...) Результаты будут опубликованы в журнале Body Image и впервые представлены на Британском научном фестивале в Челмсфорде, заключает газета.