Зависимость от смартфонов ухудшает обоняние, осязание, слух и вкус, потому что они меньше используются, утверждает эксперт

"По словам эксперта, четыре из пяти наших основных чувств становятся ненужными - и, возможно, в этом виноват смартфон. 55-летняя Сьюзан Денхэм Уэйд из Великобритании, британская писательница, потратила четыре года на исследования и написала книгу "История зрения в одиннадцати изобретениях", которая является новаторским исследованием истории человеческого зрения на протяжении веков. Она уверена, что наша чрезмерная зависимость от смартфонов неуклонно ухудшает наше обоняние, осязание, слух и вкус", - пишет Daily Mail.

"По ее словам, устройства также могут быть виноваты, по крайней мере, частично, в более высоком уровне стресса, беспокойства, одиночества и депрессии в обществе, особенно среди молодых людей".

(...) "Мы созданы так, чтобы в реальном мире задействовать все наши органы чувств одновременно. Когда мы этого не делаем, могут пострадать другие наши чувства - и наше психическое здоровье, утверждает Денхем Уэйд, выпускница Гарвардской школы бизнеса".

"Семена доминирующей визуальной культуры были посеяны задолго до смартфонов, телевидения или электричества. Путешествие человеческого зрения на самом деле начинается с открытия огня миллион лет назад, который впервые позволил нам видеть в темноте, - сказала она в интервью. - В течение прошедших тысячелетий мы продолжали развивать нашу культуру, основанную на визуализации, с помощью новых изобретений, таких как зеркало, письмо и кинематограф. Каждое из них, в свою очередь, оказало глубокое, в основном положительное влияние на человеческую психику и изменило общество способами, которые невозможно было предвидеть. Зрение медленно, но неизбежно стало главным чувством человечества".

"Смартфон можно рассматривать как вершину этих изобретений, поскольку он сочетает в себе множество форм визуальных технологий в одном небольшом практичном устройстве. Теперь мы можем наблюдать за миром вокруг себя, общаться через текстовые сообщения и социальные сети, а также отправлять фотографии нашей повседневной деятельности друзьям и семье через маленький экран, даже не выходя из дома", - говорит она.

"Но в то же время смартфоны как ничто прежде поработили наши глаза. Это первое, к чему мы обращаемся утром, и последнее, что мы проверяем ночью. На протяжении всей своей повседневной жизни мы полагаемся на смартфон в своей работе, совершении покупок и банковских операций, полуении новостей и информации, а также в поддержании связи с другими людьми, и это лишь некоторые из функций".

"Это верх удобства, но проблема заключается в том, что мы эволюционировали, чтобы использовать все наши чувства. Мы проводим часы, глядя на экран, и пока наши глаза насыщаются, другие наши чувства - слух, обоняние, осязание и вкус - испытывают голод, - подчеркивает она. - Хотя визуальным технологиям следует воздать должное за их жизненно важную роль в создании нас такими, какие мы есть сегодня, сейчас они разрушают многие вещи, которые нам нужны для счастья".

(...) "Обоняние невозможно стимулировать с помощью сенсорного экрана. Хотя когда-то считалось, что люди могут различать только около 10 тыс. различных запахов, последние исследования показывают, что люди могут определять столько же запахов, сколько и собаки, то есть более одного триллиона различных запахов, - говорится в статье. - Это также важно для нашего общего благополучия. Академическое исследование 2016 года обнаружило тесную связь между потерей обоняния (известной как аносмия) и тревогой и депрессией. Те, у кого было понижено обоняние, чаще страдали депрессией, а тяжесть симптомов ухудшалась с увеличением степени потери обоняния".

(...) Исследования показали, что обоняние можно улучшить, если нюхать 4 разных аромата дважды в день примерно по 30 секунд каждый, говорится в публикации.

(...) "В среднем, у человека около 10 тыс. вкусовых рецепторов. (...) Чтобы восстановить чувство вкуса, сократите употребление нездоровой пищи и, если вы курите, избавьтесь от этой привычки. Замена продуктов с высокой степенью переработки на более здоровые варианты также может помочь улучшить настроение. Исследование 2016 года, опубликованное в Американском журнале общественного здравоохранения, показало, что добавление дополнительных порций свежих фруктов и овощей значительно улучшает счастье и благополучие", - пишет издание. (...)

(...) "Если говорить про осязание, то, к сожалению, мы испытываем гораздо меньше разнообразия в своем осязательном опыте, ибо тратим много времени на использование технологий. Большую часть дня мы используем пальцы, в основном, для нажатия на клавиши клавиатуры, прикосновения к сенсорным экранам и для нажатия на кнопки компьютерной мыши или игровой консоли, в то время как остальная часть нашего тела остается неподвижной", - констатирует газета.

"Наше осязание связано с нашим зрением, поэтому обязательно сосредоточьтесь на том, чего вы касаетесь. Кроме того, не забывайте следить за кончиками пальцев. Каждый кончик пальца имеет более 3 тыс. сенсорных рецепторов, поэтому держите их гладкими и мягкими. (...) Вы можете дополнительно стимулировать осязание, тратя немного времени каждый день на работу с объектами разной текстуры, такими как атласные листы, кусок мыла, галька и грубая наждачная бумага", - рекомендует газета. (...)

(...) "Как и другие основные чувства, наш слух необычен. Мы эволюционировали, чтобы слышать звуки от 20 Гц, эквивалент самой нижней педали органа, до 20 тыс. Гц, эквивалент пронзительного жужжания комара. (...) Ежедневно тренируйте слух, пытаясь выяснить, откуда исходят звуки. Например, прогулявшись в лесу и послушав пение птиц или другие звуки природы, или дома, разместив два динамика в разных частях комнаты, чтобы определить место возникновения сталкивающихся звуков, воспроизводимых на комфортной громкости", - говорится в статье. (...)

(...) "По иронии судьбы наша зависимость от визуальных стимулов, таких как смартфоны и другие устройства, приводит к ухудшению зрения. Было доказано, что если смотреть на экран часами напролет, это увеличивает риск проблем со зрением, а также вызывает чувство недовольства. (...) Попробуйте сократить время, которое вы проводите, глядя на экран. Исследования показывают, что синий свет, излучаемый экранами, не только вызывает утомление глаз, но и приводит к необратимым изменениям зрения и может увеличить риск дегенерации желтого пятна".

"Если вам нужно смотреть на экран в течение длительного периода, например, во время работы, используйте приложение с фильтром синего света или блокирующие очки и следуйте правилу 20/20/20: отводите взгляд от экрана каждые 20 минут, сосредотачиваясь на объект, который находится на расстоянии не менее 20 футов, и делайте это не менее 20 секунд", - призывает издание.