Выборы, которых нет

"Серьезные кандидаты устраняются уголовными процессами, даже активисты больше не знают имен всех политзаключенных. Российское общество впадает в депрессию", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung писательница Алиса Ганиева.

"После прошлогодних поправок в Конституцию даже самым лояльным, терпеливым и не интересующимся политикой гражданам стало ясно, что наше государство - это имитация. Ложь и спектакли всеобъемлющи и простираются от названия государства ("федерация", которой оно не является) до политической структуры, которая перестала быть демократией, не успев толком ею стать. Однако все, от нашего вечного президента до его несчастных избирателей, делают вид, что выборы, суды, правоохранительные органы и журналистика существуют. И каждому, кто пытается привлечь внимание к объективной российской реальности - растущему числу политзаключенных, полицейскому насилию, фабрикации преступлений против оппозиционеров, сговорчивым судьям, пускающимся во все тяжкие силовикам, как называют применяющих насилие правоохранителей, - грозят обыски, штрафы, арест, тюрьма, эмиграция, а может быть, и смерть", - говорится в статье.

"То, что Россия стремительно сползает к авторитаризму (который продолжает быть завуалированным, гибридным и снисходительным), обсуждается у нас с прошлого лета, когда были аннулированы президентские сроки Путина, чтобы он мог снова баллотироваться; когда была подавлена мирная белорусская революция и отравлен Алексей Навальный. Это было начало нового летоисчисления. С тех пор, как в припадке, то и дело принимаются новые репрессивные законы, запрещаются оставшиеся свободные СМИ, гражданские инициативы и политическая оппозиция, а люди все чаще попадают в тюрьмы". "Помимо юридических лиц, теперь и физические лица могут стать "иностранными агентами" - неприятное "почетное звание", которое влечет за собой тюремное заключение и другие наказания. Обе категории включают в постоянно растущий список. Также был принят новый закон, обязывающий социальные сети блокировать контент, выражающий "неуважение к обществу, государству и Конституции России". Россиянам, в какой бы точке мира они ни находились, теперь запрещено иметь какое-либо отношение к так называемым "нежелательным организациям" - хотя ни один депутат Госдумы не сможет объяснить вам, что это такое", - отмечает Ганиева.

"Сейчас к ним относятся более сорока организаций, в том числе "Команда 29"* - неформальное объединение юристов и журналистов, которые противостояли растущей изоляции государства от внешнего мира. Число "29" отсылает к неработающей 29-й статье Конституции РФ о свободе слова, печати и доступа к информации. Под давлением прокуратуры и Роскомнадзора объединение объявило о своем роспуске этим летом. Оно уничтожило весь свой архив и посоветовало российским гражданам удалить все ссылки и репосты на его материалы, поскольку это могут расценить как участие в деятельности "нежелательной организации".

"Репост приравнивается к участию, а констатация факта - например, предложение "Я иду на демонстрацию" - то же самое, что и призыв. Это несоответствие логике и лингвистический абсурд (ведь "я делаю это" - не то же самое, что "сделай это" или "я призываю сделать это") встречались в российской правовой практике и раньше, как своего рода попытка прозондировать почву. Теперь эта статья применяется повсеместно", - указывает автор статьи.

"Более того, с этого года, в связи с изменениями в Законе об образовании, любое мероприятие, посвященное распространению знаний, сведений, умений и ценностей, то есть просвещению, должно быть согласовано с соответствующими органами государственной власти. (...) Как и в случае с другими репрессивными законами, этот дамоклов меч будет карать произвольно, то есть не столько по закону, сколько по собственному усмотрению".

"Эта цензура, направленная на отсечение России от международного права и международного "влияния", похожа на паранойю, исходящую от главы государства и его силовиков, - считает Ганиева. - Путин, похоже, на полном серьезе считает, что Запад планирует вмешаться в предстоящие выборы в России (...). Но поскольку настоящих выборов нет, то и вмешиваться никому не во что. Кандидаты, которых можно считать более-менее серьезными, не были допущены для участия выборах в Госдуму. (...) А чтобы помешать оставшимся независимым кандидатам заявить о себе, их преследуют во время встреч с избирателями, уничтожают их рекламные материалы. В избирательных округах, где бродит призрак конкуренции и альтернативы, власти делают все возможное, чтобы избиратели как можно меньше знали о выборах. Главное, чтобы все прошло тихо. Что удается и потому, что только этим летом число "иностранных агентов" среди СМИ выросло".

"В этом году прошли тысячи судебных процессов по делам об административных правонарушениях, десятки уголовных дел против групп или отдельных лиц, которые мирно протестовали в поддержку Навального или вышли на улицы в поддержку других политзаключенных. Политические судебные процессы стали в России настолько обыденным явлением, что даже та горстка людей, которых в нашей стране можно назвать гражданским обществом, не успевает следить за судьбой всех осужденных, как это было всего два года назад, после московских протестов и последующих судебных процессов 2019 года", - говорится в статье.

"Ослабление реакции гражданского общества знаменует собой период депрессии, осознания того, что почти ничего уже невозможно - ни мирные пикеты, ни расследования, ни просветительские лекции. Растет осознание того, что Россия все быстрее движется по белорусскому пути, пытаясь избежать ошибок Лукашенко. Короткий, насыщенный период солидарности и разнообразной активности в больших городах сменился недоумением по поводу того, что делать. Даже самые безобидные одиночные пикеты приводят к драконовским наказаниям и приговорам, которые стали печальной обыденностью".

"Таким образом, о выборах незадолго до выборов почти никто не помнит. Это напоминает рассеянное восприятие пандемии коронавируса. Официальная статистика утверждает, что избыточная смертность в России составляет более 50%, а в некоторых регионах, таких как Новосибирск, Бурятия, Иркутск и Алтай, избыточная смертность достигает почти 100%. Но оперативный штаб по Covid-19 и Счетная палата нагло лгут, сообщая заниженные цифры и фиксируя, например, 313 тыс. смертей в прошлом году вместо полумиллиона. Едва ли какой-либо источник совпадает с другим. Так в нашем обществе имитации каждый импровизирует в меру своих возможностей, стремясь как можно больше угодить недосягаемому режиссеру", - заключает Ганиева.

*организация, признанная Генпрокуратурой "нежелательной" на территории РФ