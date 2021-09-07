Существует ли в Солнечной системе "Планета 9"?

"Существует ли девятая планета в Солнечной системе? Два исследователя считают, что да. В поисках "Планеты 9" им, возможно, удалось совершить решающий прорыв ", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Согласно официальным подсчетам, в настоящее время в нашей Солнечной системе насчитывается восемь планет. Астроном Майкл Э. Браун из Калифорнийского технологического института в Пасадене является одним из тех, кто несет ответственность за то, что в 2006 году Плутон был лишен статуса планеты. Однако уже несколько лет Браун предполагает, что в Солнечной системе должна существовать девятая планета", - отмечает издание.

"С тех пор дебаты о возможной девятой планете и поиск "Планеты 9" не прекращаются. Браун и его коллега Константин Батыгин обратили внимание на карликовые планеты за пределами орбиты планеты Нептун. Движения этих так называемых "транснептуновых объектов" (ТНО) невозможно объяснить только гравитацией известных небесных тел Солнечной системы. Теория двух исследователей заключается в том, что на движение карликовых планет влияет пока неизвестное небесное тело. Согласно прошлым расчетам, масса небесного тела, которое окрестили "Планетой 9", должна превышать массу Земли в десять раз. Оно также должно находиться в двадцать раз дальше от Солнца, чем Нептун, и совершать оборот вокруг Солнца за 10 тыс. - 20 тыс. лет".

"Браун и Батыгин опубликовали новую научную работу о "Планете 9" на платформеarXiv. "Теперь мы знаем, где ее искать", - резюмировал Браун публикацию на своем сайте. (...) Батыгин и Браун опубликовали карту неба, показывающую, как выглядит наиболее вероятная орбита неизвестной планеты и где она, скорее всего, находится в настоящее время. Если масса "Планеты 9" составляет около 6,2 масс Земли, то планета будет вращаться вокруг Солнца на расстоянии от 300 до 450 AU. Одна AU (астрономическая единица) равняется примерно 150 млн километров - это среднее расстояние между Солнцем и Землей. При этом если "Планета 9" весит всего 2,2 массы Земли, она может подходить гораздо ближе к Солнцу на расстояние 85 AU", - говорится в статье.

"Но где именно можно найти эту загадочную "Планету 9"? "К сожалению, данные говорят нам только об орбитальном пути, а не о том, где на этом пути находится планета", - объясняет Браун в Twitter. (...) Впрочем, по его словам, вероятно, что планета находится в своей самой удаленной от Солнца точке, поскольку там она движется медленнее".

"Если "Планета 9" действительно существует, то то, как быстро она будет обнаружена, зависит от ее яркости и размера. "Самый яркий вариант можно было бы обнаружить уже в ходе различных наблюдений за небом, - пишут ученые в своем исследовании. - Чтобы обнаружить наиболее тусклый вариант, придется специально искать с помощью восьми- или десятиметровых телескопов".

"Убийца Плутона" Браун не слишком высокого мнения о теории, согласно которой небесное тело, чья гравитация влияет на внешнюю Солнечную систему, является первичной черной дырой. Он считает эту теорию "несуразной", пишет Браун в Twitter. Однако его новое исследование не опровергает теорию черной дыры. "Мы можем измерить только массу. Это может быть черная дыра массой в шесть земных масс (но на самом деле этого не может быть)", - подчеркивает Браун".