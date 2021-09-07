Пекин приструнивает "женоподобных кумиров"

(...) "Фен Сяои теперь вынужден будет спрятать свою шелковую пижаму и помаду в шкаф. Этот кокетливый блогер с накрашенным лицом стал недолговечной звездой китайской сети, комментируя свои кулинарные вкусы высоким голосом в вирусных видео на Douyin, китайской версии TikTok. С 31 августа мощная платформа заблокировала аккаунт молодого человека после каскада комментариев, осуждающих его "женоподобный" имидж. Пекинский стартап Bythedance, основатель TikTok, опередил нож гильотины со стороны властей, проводящих ошеломляющую кампанию по "зачистке" индустрии развлечений. Речь идет о новом этапе в идеологическом возрождении китайского общества под руководством президента Си Цзиньпина. "Мы должны жестко запретить стиль женоподобных кумиров", - постановила власть 2 сентября, ускоряя наступление на "вульгарных знаменитостей", обвиненных в отвлечении молодежи, которая должна вновь присоединиться к строгим принципам "социализма", столь дорогим сердцу самого авторитарного вождя со времен Мао", - пишет корреспондент Le Figaro в Азии Себастьян Фалетти.

"Национальная администрация радио и телевидения озвучила стратегию из восьми пунктов, запрещающую программы, которые формируют кумиров, в частности, реалити-шоу и все те, у которых "нет правильной политической позиции", то есть те, которые отклоняются от линии партии. Регулирующий орган призывает установить "правильные" стандарты красоты и изгнать "женоподобных" мужчин - так он перешел к действию после нескольких недель скрытых предупреждений шоу-бизнесу", - говорится в статье.

(...) "Если мы продолжим опираться на крупный капитал, подвергнемся американским развлечениям и позволим нашим молодым поколениям утратить свою твердость и мужественность, то мы рухнем, как СССР", - предупреждает таинственный комментатор Ли Гуанман в посте на WeChat, ставшим вирусным. Это пророчество в маоистском духе было подхвачено основными СМИ, от People's Daily до агентства Синьхуа, что свидетельствует об одобрении красной властью. В то время, когда уровень рождаемости находится на низком уровне, что подтверждается последней переписью населения, опубликованной весной, Пекин усиленно побуждает молодых людей вступать в брак и рожать детей, восхваляя традиционную модель и смягчая политику одного ребенка на одну семью. Но такими призывами сложно убедить молодежь, открывшую для себя радости нового процветания и напуганную ценой воспитания потомства, что подталкивает партию к атакам на предполагаемый корень зла: культуру развлечений. Наступление на гомосексуальное сообщество, объявленное тормозом для рождаемости, также набирает силу в последние недели", - отмечает автор статьи.

"Осуждая стразы и блестки, вторая держава мира увещевает свой народ "решительно признать превосходство традиционной китайской культуры и развитой социалистической культуры", отвернувшись от галопирующего потребительства в своих крупных городских центрах, возникшего в период экономического взлета в конце прошлого века. Подобная умеренность соответствует духу спартанского коммунизма, милому для президента Си, который, будучи подростком, выковал его в убогой пещере в Шэньси, где он провел несколько лет в ходе "трудового перевоспитания в деревне" во времена Культурной революции. Это стало основополагающим опытом для сына соратника Мао, ставшего певцом возвращения к революционным истокам, при этом обновляющего конфуцианские правовые максимы. Лидер призывает личный состав "закаляться", чтобы выиграть "борьбу" с западными "враждебными силами" во главе с Вашингтоном", - пишет Le Figaro.

"Новый указ Пекина вызвал поток комментариев, часто критических, в службе мгновенных сообщений Weibo, - указывает журналист. "Они хотят вернуть нас к династии Цин", - насмехается один пользователь интернета, имея в виду последнюю китайскую императорскую династию, правившую с XVII века до начала XX века. В то время как ежедневная газета Global Times приветствует эти "меры по зачистке", другие обеспокоены новым ограничением личной свободы, которое теперь пересекает границу интимности. "Они определяют, что красиво, а что безобразно. Они навязывают единую форму красоты, вот что ужасно", - добавляет один пользователь интернета. "Все запрещено! Никаких крашеных волос, никаких гвоздиков в ухе, никаких южнокорейских или американских сериалов... Мы возвращаемся в феодальную эпоху", - возмущается один комментатор в китайском Twitter".