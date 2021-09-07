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8 сентября 2021 г.
7 сентября 2021 г.

Корреспондент | Le Figaro

5 лет тюрьмы за распространение Covid-19 во Вьетнаме

(...) "Во Вьетнаме мужчина был приговорен к пяти годам тюремного заключения за то, что он нарушил правила карантина в своей стране и заразил Covid-19 нескольких человек", - пишет Le Figaro.

"Согласно решению, обнародованному на сайте местного суда, 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний среди других людей" после того, как он в июле в самый разгар эпидемии отправился в свою родную провинцию Камау на юге страны из Хошимина", - говорится в статье

(...) "Молодого человека обвинили в несоблюдении обязательного 21-дневного домашнего карантина в ходе его пребывания в Камау, регионе, относительно незатронутом коронавирусом в тот период, при этом 7 июля у него был обнаружен положительный результат теста на Covid-19", - указывает издание.

"Постановление суда гласит: "Нарушение правил домашнего медицинского карантина со стороны Три привело к заражению многих людей Covid-19 и к смерти одного человека 7 августа 2021 года", - сообщает автор статьи.

"По данным государственных СМИ, из-за него заразились 8 человек. После того, как в прошлом году число случаев заболевания оставалось низким, сейчас Вьетнам столкнулся со своей самой серьезной вспышкой Covid-19. В стране более 540 тыс. заражений и более 13 тыс. смертей. Подавляющее большинство случаев зарегистрировано с конца апреля. В последние месяцы столица Ханой, а также город Хошимин несколько раз подвергались строгим карантинам", резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro


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