"Со смертью Жан-Поля Бельмондо Франция теряет одного из своих главных актеров": единодушная дань уважения мира культуры и политики

(...) "После объявления в понедельник, 6 сентября, о смерти в возрасте 88 лет актера Жан-Поля Бельмондо, великой фигуры французского кино, прозвучали единодушные отклики с выражением признательности и дани уважения", - пишет Le Monde.

"Он был очень уставший какое-то время. Он тихо скончался", - сообщил AFP его адвокат Мишель Годест.

По мнению президента республики Эммануэля Макрона, Жан-Поль Бельмондо был "национальным достоянием, всегда был полон блеска, взрывов смеха, громких речей и ловкости, он был возвышенным героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова. В нем каждый из нас находил себя".

"Вслед за ним дань уважения "Бебелю" отдали несколько его предшественников в Елисейском дворце. (...) Франсуа Олланд в Twitter признал, что актеру "удалось наладить исключительные отношения с француженками и французами, как благодаря ролям, где он исполнял замысел режиссеров "новой волны", так и благодаря фильмам с его участием, которые имели огромный успех, до такой степени, что каждому хотелось видеть его своим другом". Та же позиция прозвучала справа. "Со смертью Жан-Поля Бельмондо Франция теряет одного из своих главных актеров, французы оплакивают человека, с которым они чувствовали близость. Любители хороших фильмов видят, как переворачивается славная страница французского кино. Никто не забудет Жан-Поля Бельмондо", - сказал бывший президент Николя Саркози.

(...) "Мир культуры не менее единодушно воздает должное "актеру, вызывающему непреодолимую человеческую симпатию", - отметил итальянский актер Тони Сервилло. Но самая яркая реакция последовала от другого гуру французского кино, Алена Делона. Отвечая на вопрос CNews по телефону, он дрожащим голосом сказал, что "абсолютно подавлен". "Сейчас я постараюсь продержаться, чтобы не совершить то же самое через пять часов... Заметьте, было бы неплохо, если бы мы оба ушли вместе. Это была часть моей жизни, мы вместе начинали шестьдесят лет назад", - добавил он.

Клаудия Кардинале, "потрясенная смертью Жан-Поля" Бельмондо, сказала в сообщении, отправленном в Agence France-Presse: "Для меня и для многих других он останется воплощением жизненной силы. В моем сердце и в моей памяти он никогда не перестанет находиться в движении. Он - сама улыбка и радость жизни. Смелость и простота. У меня было так много незабываемых счастливых моментов рядом с ним. Я благодарна жизни за то, что она несколько раз помещала его на моем пути, на правильном пути. Я испытываю самые глубокие чувства к его близким и особенно к его детям. Прощай, Жан-Поль".

(...) Антонио Бандерас в Twitter написал: "Сегодня печальный день для культуры. Ушел из жизни великий актер, икона французского и европейского кино".

"Помимо коллег-артистов, должное Жан-Полю Бельмондо воздавала киноиндустрия на Каннском и Венецианском фестивалях. Когда он в 2011 году получил Почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в мировой кинематограф, Каннский кинофестиваль голосом своего директора Тьерри Фремо напомнил предыдущее выражение признательности в 2011 году, когда "фотографы предупредили: "Мы поставим наши камеры на ступеньки ради того, чтобы ему поаплодировать". Его щедрость как человека и актера стала одним из величайших моментов в истории кино. Спасибо, Жан-Поль. Прощай, Великолепный".