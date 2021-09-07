Забудьте о мамах-тигрицах. Теперь китайские "куриные родители" толкают детей к успеху

"Они планируют день своих детей на каждые 15 минут. Они просматривают онлайн-форумы и обмениваются советами о самых эксклюзивных репетиторах и лучших спортивных тренерах. Некоторые даже покупают вторые дома рядом с лучшими государственными школами. Забудьте о мамах-тигрицах. Это китайские jiwa - "куриные родители", известные своим внимательным - хотя некоторые говорят, что навязчивым - стилем воспитания. Этот термин используется для описания агрессивного типа воспитания, с чрезмерной опекой, и его название уходит корнями в недоказанный метод лечения китайской медицины, датируемый 1950-ми годами, когда кому-то вводят свежую куриную кровь для стимулирования энергии", - пишет NPR.

"Культура "куриного" воспитания - относительно новое явление, и сейчас оно находится под прицелом китайских властей. В то время как правительство хочет, чтобы семьи рожали больше детей и воспитывали больше будущих работников, есть опасение, что гиперконкурентное давление со стороны родителей - в сочетании со стремительным ростом частного образовательного сектора Китая, который сейчас оценивается в миллиарды - усугубляет неравенство и отбивает у пар желание иметь большие семьи - приоритет новой политики страны в отношении трех детей", - говорится в статье.

(...) "Желание оставаться впереди и вера в силу образования означают, что многие китайские семьи тратят, в среднем, от четверти до почти половины своего дохода на дополнительное образование детей, что способствует успеху частных образовательных компаний (...). В июле Коммунистическая партия и Государственный совет ввели радикальные правила по сокращению количества частных внеклассных занятий, на которые родители могут записывать своих детей. Все образовательные компании должны зарегистрироваться как некоммерческие организации, и репетиторским агентствам, обслуживающим учащихся начальной и средней школы, не будет выдаваться никаких новых лицензий", - поясняет издание.

"Но новые правила только укрепили решимость некоторых jiwa-родителей увеличить шансы своих детей на успех. "Из-за такой политики родители еще больше убеждены в потенциальном [риске] социальной неподвижности", - говорит Рэйни Ли, пекинская jiwa-родительница двух дочерей. - Они более чем когда-либо стремятся продвинуть своих детей в элитные круги и более чем когда-либо готовы сократить свои собственные расходы, чтобы инвестировать в своих детей".

"Некоторые jiwa-родители более расслаблены, чем другие. День Ли начинается в 6 утра, когда она готовится отправить свою старшую дочь в школу. В 15:00 она забирает ее. Затем идут танцевальная школа, онлайн-урок математики и плавание. Иногда они едят в машине в перерывах между занятиями. В 23 часа Ли может расслабиться и увидеть своего мужа. Но все jiwa-родители одинаковы. Ли, которая живет в центральном районе Пекина, считает себя относительно непринужденной, гораздо менее строгой, чем "куриные родители" из Шуньи, северо-восточного района Пекина, где они печально известны тем, что тратят деньги на дорогостоящие внеклассные занятия, такие как теннис, подготовка к олимпиадам по математике, балет и интенсивы, которые длятся до 22 или 23 часов", - сообщается в статье.

"В Хайдяне, университетском районе города, "курине родители" имеют репутацию людей, помешанных на тестах. "Я уже сталкивалась с некоторыми хайдяньскими jiwa. Они в некотором роде в отчаянии, - говорит Ли. - Их очень мало волнует, нравится ли их детям то, чем они занимаются. Мы смотрим на них как бы свысока".

"Некоторые jiwa-родители богаты. Но многие из них - выходцы из скромных семей и много работали (...).Теперь они хотят дать своим детям все возможные преимущества, тем более, что в китайском обществе растет классовое неравенство. "Куриные родители" настаивают на том, что они заботятся только об интересах своих детей. Но даже те, кто не считает себя таковыми, в значительной степени подталкивают своих детей", - пишет издание.

"Мы все желаем, чтобы наши дети учились в хорошем университете, и надеемся, что наши дети откроют для себя и разовьют свои истинные интересы", - говорит Одри Ван, мать двух дочерей из Пекина. Она присоединилась к еще одной китайской родительской группе: фокси, буддийскому стилю, который является относительно расслабленным и целостным. Но она признает, что ее дочери действительно нуждаются в некотором давлении, чтобы добиться успеха: "Я не думаю, что мои дети так же хороши, как я, когда была ребенком. Они просто не обладают конкурентоспособностью и готовностью бороться". И, по ее словам, большая часть ее внимания сосредоточена на старшем ребенке. "Мы просто физически не можем тратить столько же энергии на нашу дочь 2. Я могу только убедиться, что она дома и у нее есть еда".

(...) "Гонка за то, чтобы быть впереди всех, начинается еще в дошкольном возрасте, когда пекинские родители записывают своих малышей на уроки математики и английского в начальной школе, что обычно стоит от 80 до 150 долларов в час. (Некоторые преподаватели спорта или танцев требуют минимальной оплаты в размере 3000 долларов в месяц). Занятия являются подготовкой к тестированию в наиболее избирательные средние школы и университеты, многие из которых находятся в районе Хайдянь".

(...) "Даже родители, которые клянутся не пасть жертвой "куриного" безумия, признают, что они поддаются социальному ожиданию не отставать. "У меня не было никаких планов, когда я родила дочь", - говорит Изабелла Лян, мать 9-летней девочки из Шанхая. Но она быстро увидела, как другие родители хвастались внеклассными занятиями своих малышей в социальных сетях, и почувствовала давление, чтобы записать и свою дочь на аналогичные занятия. "Я обнаружила, что другие дети изучают весь этот дополнительный материал, а моя дочь ничего не умеет делать, - говорит она. - Я забеспокоилась, что если она не будет посещать эти занятия, она не сможет идти в ногу с другими детьми".

"Сейчас ее дочь занимается спортом и рисованием. Лян также подумывает о том, чтобы записать ее на уроки пения (...). Они попробовали гольф и фортепьяно, но учителя отказались, заявив, что ее дочь не выполняет инструкции", - говорится в статье.

"Пекинские блогеры в сфере образования Сяохуа и Чжао Цзюань, которые снимают обучающие видео о том, как учить маленьких детей английскому языку, проводят большую часть своих дней, успокаивая jiwa-родителей.

"Это непростая задача, потому что вы знаете, какими сумасшедшими - или, скажем так, страстными - могут быть некоторые китайские родители. Они всегда спрашивают меня: "О, моя дочь неделю слушает [английские] сказки, когда она сможет говорить?" - рассказывает Сяохуа.

"По словам психолога Восточно-Китайского педагогического университета Лисинь Рэна, изучавшего феномен jiwa, давление может быть огромным. "Каждый раз, когда я слышу слово [jiwa], я испытываю очень сильное чувство тревоги, стресса, страха и истощения", - говорит она. Для родителей, по ее словам, смысл такой: "Я чувствую, что, если я не буду двигаться вперед, я отстану".

"И хотя культура jiwa может получить в значительной степени коммерческое развитие в Китае, рост социального неравенства связан с образовательной конкуренцией во всем мире", - говорит Сюань Ли, психолог по воспитанию детей из Нью-Йоркского университета в Шанхае.

"Конечно, вы ни в коем случае не хотите, чтобы ваш ребенок оказался в пучине бедности или жизненных невзгод. Вы хотите, чтобы он, по крайней мере, выжил и хорошо развивался", - говорит она.

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В написании статьи приняла участие Эми Ченг