Москва должна прекратить свои подрывные маневры

"Уже несколько месяцев правительство Германии предупреждает членов парламента о кибератаках со стороны российских спецслужб. Теперь оно впервые открыто требует от Москвы прекратить атаки", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Заявление вряд ли могло быть более четким. Правительство Германии "со всей настойчивостью" призвало российское правительство "немедленно прекратить недопустимую киберактивность ". Об этом в понедельник сообщила представительница министерства иностранных дел ФРГ. Послание было адресовано Москве, но чуть менее чем за три недели до федеральных выборов оно также адресовано и участникам предвыборной кампании в Германии. Уже несколько месяцев Берлин предупреждает о подрывных маневрах из-за рубежа, особенно со стороны России. Теперь правительство, вероятно, видит, что его опасения подтвердились", - отмечает издание.

"Власти Германии встревожены уже давно. С января хакерская группа, действующая в основном в Польше и странах Прибалтики, оставляет свой след и в Германии. Ее название: Ghostwriter. Ее мишень: члены бундестага и парламентов нескольких земель. Группа пытается получить доступ к аккаунтам политиков, рассылая так называемые фишинговые письма на их личные и рабочие адреса электронной почты. Так она может заполучить конфиденциальные сведения или распространять через аккаунты фейковую информацию", - говорится в статье.

"Ведомство по охране конституции не сомневается, кто стоит за Ghostwriter: подразделение кибершпионажа российской спецслужбы ГРУ. Американская компания Mandiant, занимающаяся вопросами информационной безопасности, задокументировала многочисленные случаи. Согласно ее отчету, подразделение, обозначаемое как UNC1151, с 2017 года занимается дезинформацией в странах Прибалтики и Польше ".

"Федеральное правительство уже неоднократно предупреждало депутатов об опасности. Новым является то, что теперь оно также открыто и конкретно возлагает на Россию ответственность за атаки Ghostwriter. Это говорит о том, что опасения по поводу сценариев, подобных тем, что происходят в Польше или странах Прибалтики, возросли. На заседании рабочей группы по вопросам политики безопасности на прошлой неделе статс-секретарь Мигель Бергер потребовал от заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова прекращения атак, сообщила представительница министерства иностранных дел".

"Министр внутренних дел Хорст Зеехофер еще весной предупреждал депутатов бундестага о необходимости быть бдительными. В частности, по его словам, информация на Facebook читалась "третьей стороной" из-за бреши в системе безопасности, а центральные серверы электронной почты оказались уязвимыми".

"Либеральные демократии в Европе должны лучше защищать себя от подобных атак", - потребовал в понедельник Константин Куле, спикер по внутренней политике партии СвДП в бундестаге. Необходимы общие стандарты цифрового наблюдения за выборами и более надежная защита парламента и органов власти, ответственных за проведение выборов, сказал он в разговоре с Süddeutsche Zeitung".