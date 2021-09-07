Победа Лукашенко над своими противниками

"Лидеру белорусской оппозиции Марии Колесниковой придется провести в тюрьме 11 лет. Этим приговором автократ Александр Лукашенко хочет подвести черту под прошлогодними протестами - и продемонстрировать свою власть", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Никто не надеялся на оправдательный приговор. Музыкант и активистка Мария Колесникова была признана виновной. Она якобы экстремистка, которая хотела захватить власть в стране "неконституционными методами". Колесникова была лицом белорусской оппозиции во время протестов в прошлом году", - передает журналист Павел Локшин.

"Когда приспешники Лукашенко хотели депортировать ее, она порвала свой паспорт, чтобы остаться на родине. Теперь ей предстоит провести одиннадцать лет в исправительной колонии. Соратник Колесниковой, адвокат Максим Знак, был приговорен к десяти годам лишения свободы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме".

"Ранее на адвокатов двух оппозиционеров систематически оказывалось давление: одного защитника лишили лицензии, другого поместили под домашний арест. Режим Лукашенко сделал все, чтобы преследование двух лидеров оппозиции выглядело соответствующим законодательству - но в итоге получился юридический фарс", - указывает издание.

"Лукашенко в любом случае не волнует верховенство закона. Приговорами Колесниковой и Знаку белорусский диктатор хочет продемонстрировать свое неоспоримое господство", - отмечает автор статьи.

"Оба лидера оппозиции являются самыми известными заключенными в Белоруссии. По данным минской правозащитной организации "Весна", в настоящее время в стране насчитывается 657 политзаключенных. Почти ежедневно появляются новые, например, 30-летний Дмитрий Заломский, который в начале этого месяца был приговорен к двум годам лишения свободы за оскорбление президента".

"Сегодня белорусская судебная система непрерывно штампует подобные приговоры. Поскольку никто больше не осмеливается выходить на демонстрации, в качестве основания для тюремного заключения используются высказывания в социальных сетях и сообщения в чатах. Вместе с Заломским еще трое мужчин были приговорены к тюремному заключению за оскорбление Лукашенко", - пишет Die Welt.

"По данным "Весны", только за август число политзаключенных в Белоруссии выросло на 136 человек. (...)Любой, кто указывает на злоупотребления со стороны Лукашенко, будь то активист или журналист, находится в опасности. 26 журналистов из независимых белорусских СМИ в настоящее время либо находятся в СИЗО, либо уже в колонии".

"Свободные СМИ, такие как новостной сайт Tut.by, закрываются, их редакции выдворяются из страны. Онлайн-контент сайта Zerkalo.io, преемника Tut.by, издаваемого бывшей командой из изгнания, был поспешно признан белорусским государством "экстремистским", и сайт был заблокирован. С начала протестов были закрыты 200 неправительственных организаций, в том числе Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр и экологическая организация "Экодом".

"Белорусскому обществу послание Лукашенко ясно: любого, кто скажет хоть слово против его правления, ждет тюремный срок. Значительную часть белорусов репрессивное государство подталкивает как минимум к внутренней эмиграции - либо они покидают страну".

"Министерство внутренних дел в Минске преуменьшает количество белорусов, покинувших страну; с прошлого года никаких данных больше не публикуется. Тем не менее, насилие со стороны Лукашенко могло привести к тому, что сотни тысяч людей покинули страну".

"По данным украинских властей, с августа 2020 года границу с Украиной пересекли более 150 тыс. белорусов. Только в этом году Польша выдала белорусам 90 тыс. виз. Те, кто остался, пытаются примириться с режимом Лукашенко. Но конец его кампании репрессий не предвидится - в ближайшие месяцы число политзаключенных в Белоруссии, вероятно, продолжит расти", - констатирует Die Welt.