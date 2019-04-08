Женатые мужчины живут дольше - и у них лучше секс

"Тема брака для многих мужчин так же болезненна, как лечение корня зуба без анестезии", - пишет журналистка немецкого таблоида Bild. При этом у брака, о чем свидетельствуют различные исследования, есть достаточно преимуществ.

"Ученые доказали: идеальная дата для свадьбы - три года спустя после первого свидания. К этому времени, - отмечает Bild, - партнеры хорошо узнали друга, они в курсе странностей и слабых сторон и, конечно, достоинств друг друга. Тот, кто ждет заветного "да" три и более лет, сокращает риск развода на 50% - это показало исследование Университета Эмори в Атланте". При этом, продолжает журналистка, свадьба в первые 12-18 месяцев после знакомства повышает вероятность дальнейшего развода, ведь в это время мы все еще носим розовые очки и не замечаем в партнере нервирующих деталей.

"Исследование, проведенное в Чехии, установило, что продолжительность жизни женатых мужчины увеличивается на 9 лет, а женщин - на 7 лет. Это может быть связано с тем, что о мужчинах хорошо заботятся их возлюбленные, они уделяют больше внимания друг другу. К тому же женщины заботятся о том, чтобы их мужья регулярно посещали врача", - говорится в статье.

"Как показало исследование, проведенное американским Институтом изучения семьи, женатые мужчины зарабатывают на 10-40% больше холостяков. Их реже увольняют и они более успешны в профессии", - передает издание.

"Согласно Национальному исследованию здоровья и социальной жизни США, 51% людей, живущих в браке, очень довольны своей сексуальной жизнью. При этом среди неженатых пар таких только 39%. Социальные исследования, проведенные в США, также показали, что 43% всех женатых мужчин или замужних женщин "очень счастливы". Среди одиноких таких только 20%", - сообщает Bild.