ФБР ведет расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского

"ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского, украинского олигарха, который вступил в противостояние с нынешним президентом страны, утверждают три источника, проинформированных о расследовании, - сообщает Daily Beast. - Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе, отмывание денег, утверждают источники, отмечая, что расследование носит широкомасштабный характер и ведется уже довольно давно. Коломойскому не было предъявлено обвинений в совершении какого-либо преступления, и адвокат, представляющий его, заявил, что он отрицает какие-либо правонарушения".

"Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка, - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, представляющий Коломойского. - Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, которое заявило, что банк находится на грани краха. Эта информация оказалась ложной".

По данным газеты Kyiv Post, в расследовании участвует прокуратура северного округа Огайо, поскольку у Коломойского есть там инвестиции. Согласно FT, олигарх, капитал которого Forbes оценивает в 1,2 млрд долларов, живет в Тель-Авиве. Эксперты правоохранительных органов говорят, что это может осложнить любую возможную попытку его экстрадиции со стороны США.

Daily Beast напоминает, что 31 марта комик Владимир Зеленский, известный по сериалу "Слуга народа", который транслирует телеканал Коломойского, выиграл первый тур президентских выборов и встретится с действующим Петром Порошенко во втором туре 21 апреля.

Газета также напоминает, что Коломойский в роли губернатора восточного региона, граничащего с территорией, захваченной пророссийскими сепаратистами, помогал финансировать войска, сражавшиеся с ними.

"Он известен своими делами в серой зоне, - заявил Илья Пономарев, российский политик, который голосовал против аннексии Крыма и теперь живет в изгнании в Киеве. - С другой стороны, он самый проукраинский и анти-кремлевский олигарх. Он сыграл ключевую роль в прекращении вторжения в 2014 году".

"Джонатан Брансон, который работал в посольстве США в Киеве и был старшим аналитиком по Украине в Crisis Group, придерживается другой точки зрения. "Я думаю, что Коломойский очень опасен, - сказал он. - Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он один из тех, кто готов испачкать руки".

"Брансон указал на роль Коломойского в финансировании ультраправого азовского батальона "Азов"*(деятельность этой организации запрещена в РФ - Прим. ред), группы украинских боевиков, предположительно, как напоминает RFE/RL, связанных с американскими сторонниками идеи превосходства белой расы, Государственный департамент США назвал его политическое крыло "националистической ксенофобской группой", а правозащитники говорят, что это может быть раем для неонацистов", - говорится в публикации."Он был одним из первых олигархов, которые стали вести себя как полевой командир", - указывает Брансон.

"У Коломойского множество врагов. Его обвинили в заказном убийстве. В 2016 году Центральный банк Украины национализировал "ПриватБанк" Коломойского, потому что у него было недостаточно денег. (...) Это стало точкой возгорания в отношениях Коломойского с Порошенко, и многие полагают, что олигарх поддерживает Зеленского отчасти потому, что надеется свергнуть президента, который курировал установление контроля над его банком. (...) Другие говорят, что поддержка олигарха Зеленскому - это попытка отомстить".

"Коломойский просто искал кого-то, кто мог бы унизить Порошенко, и он нашел этого парня", - сказал Брансон.

"Салливан, адвокат, который представляет Коломойского, преуменьшил его роль в подъеме Зеленского. "Никого не должно удивлять, что на Украине серьезная коррупция, и теперь в свете новых выборов правительство находится на перепутье, - сказал он. - Нынешний режим на Украине обеспокоен потенциальной волей народа в избрании нового президента. И нынешний президент, очевидно, рассматривает господина Коломойского как серьезную угрозу своей способности удерживать власть на Украине. Он считает, что господин Коломойский стоит за оппозицией в Украине. За оппозицией стоят люди, а не господин Коломойский".

"Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council, выразил это так: "Коломойский - полный оппортунист. Его интересует только одно: деньги".