Новое похищение Европы - Украина отчаянно искала помощи на Западе и теперь поняла, что должна действовать в одиночку

"Когда в 2014 году с помощью революции на Майдане Украина начала окончательно освобождаться от захвата российского великана, ею двигало желание стать нормальной, свободной и демократической европейской страной. Сегодня иллюзии утрачиваются, и это хорошо", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung украинский писатель Сергей Жадан.

Когда Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, "европейский вопрос" стал судьбоносным для страны, однако "сегодня, спустя пять лет после аннексии Крыма и вторжения вооруженных российских солдат в Донбасс, "европейское решение" имеет второстепенное значение. Возможно, потому, что все ясно. Украина официально провозгласила геополитический курс: ЕС и НАТО, а для населения - по крайней мере, для активной его части, - безвизовый режим стал самим собой разумеющимся", говорится в статье.

Спустя пять лет войны Европа более не является для Украины притягательной, считает писатель. Европа - союзник Украины, экономический партнер, "но вряд ли пример для подражания в плане ценностей". "Слишком разными были наши пути за последние 5 лет. Слишком другими были проблемы, которые нам приходилось решать. А если проблемы были похожи, стратегии их решения были абсолютно разными", - указывает Жадан.

"В то время как граждане ЕС зачастую рассматривают российско-украинскую войну с пророссийской позиции как гражданскую войну, конфликт между братскими народами или столкновение националистов, многие украинцы видят в европейских реакциях на войну попытку заигрывать с диктатором и двуличие некоторых европейских политиков, которым важнее получить дивиденды, чем реализовать ценности, которые они сами провозгласили", - подчеркивает писатель.

При этом, по его мнению, именно ценности играют решающее значение. "Ценности, которые так раздражают противников объединенной Европы и о которых она постоянно твердит. Однако эти ценности все больше теряют для Европы свое практическое значение и превращаются в нечто похожее на проповедь в церкви, которая давно представляет собой всего лишь памятник архитектуры, - отмечает писатель. - Для многих украинцев такие понятия, как свобода и демократия, напротив, являются не просто теоретическими утверждениями, они касаются их жизни, их физического существования".

За последние пять лет, пишет автор, Европа дала Украине достаточно поводов для того, чтобы поставить под сомнение романтический образ ЕС. "Как можно всерьез говорить о ценностях и полагаться на европейские страны-партнеры, когда главы этих стран стоят на трибунах футбольных стадионов с человеком, который ощутимо нарушил политическое равновесие в Европе? Как верить высказываниям европейских партнеров о демократии и международном праве, когда то и дело подчеркивается, насколько необходимо продолжать тесно сотрудничать с Путиным в экономике?", - задается вопросами Жадан.

Тем не менее, пишет далее писатель, "в нашей беззащитности мы достаточно похожи, и это нам стоит признать".

"Утрата иллюзий болезненна, но она и полезна, - отмечает автор. - Она побуждает нас к работе над нашими ошибками и к четкому определению собственной позиции. (...) Европа - не панацея и не должна ею быть. Важно использовать безвизовый режим для того, чтобы понять, что никто другой не решит наши проблемы и не обязан этого делать. Особенно проблемы, связанные с нашим самоопределением".

Никто сегодня не может претендовать на идею Европы в одиночку, "похитить Европу во второй раз не удастся". "Остается надеяться, что ощущение общей ответственности (...) победит на потребностью спасти собственную шкуру. О европейцах можно и дальше думать немного лучше, чем они этого заслуживают. Потому что мы должны жить с нашими границами. И было бы хорошо, если бы эти границы уважали все - те, у кого нет необходимости о них беспокоиться, и те, кто борются за свои границы уже пятый год", - резюмирует Жадан.