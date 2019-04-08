Путин в беде

"Падающая популярность - серьезная угроза для режима российского президента", - пишет на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung Михаил Ходорковский.

"Казалось бы, неограниченная концентрация власти в руках российского президента дает загранице хорошие основания для беспокойства. (...) Тревога российского населения скорее имеет практический характер: непопулярная пенсионная реформа; стагнирующий уровень жизни; дорогие аферы за границей за счет российских региональных интересов; очевидные финансовые преференции для регионов, важных с точки зрения власть имущих, в первую очередь, Москвы и Чечни. Все это подрывает популярность Путина (...)", - говорится в статье.

"Рейтинг в 30-40% заставляет сомневаться во "всеобщем одобрении", на которое опирается авторитарный режим, - указывает Ходорковский. - Притязание на власть можно сохранить лишь с помощью силы, что плохо для власть имущих. Не из-за гуманистических ценностей, в авторитарном режиме они не играют никакой роли. Злой рок заключается в растущей зависимости от генералов и недоверии этих генералов к лояльности их офицеров".

"Масштаб проникновения внутренней спецслужбы ФСБ в правительственные структуры переходит уже все допустимые границы. Чтобы поддержать свой рейтинг, Путин мог бы распустить непопулярное правительство, но здесь есть подводные камни (...)", - полагает Ходорковский.

"Существует один выход, но и он очень рискован: присоединение республики Беларусь "по взаимному согласию". Президенту Лукашенко пришлось бы согласиться на создание в мертворожденном российско-белорусском союзе должности президента для Владимира Путина и фактическое вхождение Белоруссии в состав Российской Федерации. Именно над этим проектом сегодня и ведется работа", - говорится в публикации.