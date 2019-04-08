Одурачены все

"В США Анна Сорокина обвела вокруг пальца множество людей: речь идет о двузначных миллионных суммах, роскошной жизни в гостиничных номерах класса люкс, дорогом искусстве и богатых друзьях. Но, прежде всего, о возможности быть тем, кем ты не являешься. Сегодня это легко как никогда", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung .

"Анна Делви, настоящее имя которой - Анна Сорокина, - новая звезда американского - нет, всемирного - восхищения мошенниками, - отмечает журналистка Лаура Эверт. - 28-летняя девушка родом из России ходила в школу в немецком Эшвайлере и за последние годы якобы заполучила мошенническим путем четверть миллиона долларов США. Именно поэтому она теперь отвечает перед судом Нью-Йорка".

"Сообщается, что Сорокина подделывала банковские чеки, с помощью которых она хотела получить кредит на 22 млн долларов. Банкам доставались поддельные документы, отелям - незакрытые чеки, а знакомые не получали своих денег обратно. Она утверждала, что ее отец работает в нефтяной отрасли, другим она рассказывала, что он продает солнечные батареи. Только в действительности ее отец - дальнобойщик, мать - домохозяйка, и все остальное - выдумка", - пишет издание.

"Недолгое обучение искусству в Лондоне и стажировка в модном парижском журнале Purple позволили ей глотнуть светского воздуха, дышать которым ей хотелось все больше", - отмечает Эверт.

"В 2013 году, - повествует журналистка, - Сорокина поменяла свое имя, создала себе новый образ и профиль Instagram, обзавелась контактами со "звездами". Переехав, наконец, в Нью-Йорк, она публиковала фотографии с модных вечеринок, из Венеции и с художественной выставки Art Basel. Она нашла коллекционера, который оплачивал ей перелеты и отели и затем забывал, что она хотела вернуть деньги. Это ведь были всего лишь пара тысяч долларов, говорит он".

"Три месяца она жила в Mercer Hotel в Сохо, проживание в котором стоило около 600 евро за ночь. Она встречалась с владельцами недвижимости, адвокатами, инвесторами. Ее целью было основать фонд Анны Делви. Она хотела открыть закрытый клуб в одном из шикарных зданий, с художественными выставками, немецкой пекарней и красивыми помещениями".

"Об Анне говорят как о хитрой, бестактной, высокомерной и смелой женщине, - передает издание. - Она оставляла большие чаевые. Платила за устриц и "Беллини".

"Этот тренд мошенничества не удивляет: алчность растет, - указывает Эверт. - Роскошь сегодня повсюду. В журналах, в Instagram, в реалити-шоу. Роскошь стала более доступной. Фейки сегодня никого не удивляют. (...) Дешевые вещи носят как дорогие, и это абсурдным образом работает и в обратном направлении: Gucci продает выглядящие грязными кроссовки за 700 евро, футболка DHL за несколько сотен евро существует уже несколько лет".

Система Сорокиной основывается в первую очередь на Instagram, продолжает журналистка. "Там она демонстрирует работы раскрученных художников, фотографии, сделанные в кровати дорогих гостиничных номеров, селфи с шикарным фоном. Всего этого достаточно, чтобы создать у зрителя впечатление, что речь идет о ком-то важном. Большая часть пользователей соцсети действует так: Хайди Клум фотографируется со звездой молодежи Билли Айлиш, чтобы понравиться подросткам, блогеры позируют в подаренной дизайнерской одежде, а в России можно арендовать списанные частные самолеты, чтобы сделать в них фото", - говорится в статье.

"Обманщики показывают нам мир таким, каким мы хотели бы его видеть, а не таким, какой он есть. Сорокина - продукт поколения, которое позволяет дурачить себя через соцсети", - констатирует журналистка.

Случай Рейчел Уильямс, фоторедактора американского журнала Vanity Fair, которую Сорокина пригласила на отдых в Марокко и которой затем пришлось выложить за него 60 тыс. долларов, вероятно, стал последней каплей. История Сорокиной стала известна всем.

"Говорят, она всегда была непунктуальна. А это важно для того, чтобы казаться важным. На судебный процесс она также опоздала, якобы она отказалась появляться там в одежде заключенной. На второй день слушания она была одета в платье от Michael Kors с глубоким декольте. (...) В этом мире это логично. Роль надо играть до тех пор, пока она не станет тобой", - резюмирует Die Tageszeitung.