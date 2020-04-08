Восстановление американо-российских отношений благодаря коронавирусу?

"(...) На прошлой неделе США и Россия представили нам хороший пример солидарности. После телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп "с благодарностью" принял российскую медицинскую помощь. Грузовой российский самолет 1 апреля приземлился в Нью-Йорке, на его борту было 60 тонн средств индивидуальной защиты, масок, респираторов и другого оборудования", - пишет Дов Зера, преподаватель в Институте политических исследований Парижа, бывший генеральный директор Французского агентства развития, в издании Atlantico.fr.

"(...) Как следует понимать такую помощь, в то время как масштабы пандемии в России совершенно недооценены, а российская система здравоохранения весьма несовершенна? Это просто медийная инициатива или повод для восстановления отношений?" - задумывается Зера.

"(...) Чтобы противостоять экономическому кризису, обусловленному COVID-19, Владимир Путин выступает за отмену всех механизмов санкций, введенных в последние годы, особенно в отношении России и некоторых ее руководителей", - указывает автор публикации. - (...) Сегодня российская экономика сталкивается с негативными последствиями международных санкций, недавним обвалом цен на нефть, а с недавних пор еще и с воздействием COVID-19. (...) Владимир Путин вынужден столкнуться со всеми этими невзгодами в то время, когда у него есть два обязательства с конкретными сроками исполнения: это конституционный референдум (...) - некоторые наблюдатели без колебаний утверждают, что президент в конце концов принял меры по введению режима самоизоляции для того, чтобы предотвратить любые митинги оппозиции по поводу его проекта; и еще это празднование 75-летия победы над нацистами. Владимир Путин пригласил многочисленных глав государств на парад, в котором примут участие 10 тысяч военнослужащих, включая французов", - напоминает Зеро.

"Россия заинтересована в поиске всеобъемлющего соглашения с США по нефти, оружию массового уничтожения, Арктике... Дональд Трамп, со своей стороны, может счесть это выгодным в тот момент, когда его переизбрание в ноябре ставится под сомнение, по крайней мере, по двум причинам", - анализирует эксперт.

"Американцы могут упрекнуть Трампа за задержку с принятием карантинных мер, а также за его отмену реформы системы медицинского страхования, созданной Бараком Обамой", - считает Зера. - К тому же COVID-19 вызвал взрывной рост безработицы. После трех лет необыкновенного экономического процветания Соединенные Штаты рискуют погрузиться в серьезный экономический кризис, способный побудить американцев стремиться к переменам".

"Коронавирус готовит нам еще немало сюрпризов...", - полагает автор.