Маски эффективны для предотвращения распространения коронавируса через капли слюны, выделяемые во время говорения, утверждают ученые

"Ученые установили, что любая форма тканевого покрытия рта, включая маску, в состоянии остановить распространение коронавируса через невидимые капли слюны, выделяемые, когда инфицированный человек разговаривает", - сообщает Daily Mail.

"Ранее считалось, что наибольшая вероятность передачи вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, связана с кашлем и чиханием, потому что во время кашля и чихания происходит выделение назального и бронхиального секрета, где, как известно, содержится большое количество вирусных частиц. Но коронавирус также может распространяться через крошечные капли, вылетающие изо рта говорящего и невидимые невооруженным глазом, утверждают ученые из Национального института здравоохранения штата Мэриленд, США", - говорится в статье.

"Во время говорения каждую минуту наружу вылетают тысячи капель слюны, и ученые предполагают, что, вероятно, они распространяют коронавирус. "Наши результаты заставляют предположить, что говорение действительно может быть одним из основных способов передачи SARS-CoV-2", - пишут ученые в своем исследовании. Поэтому ношение тканевой маски, закрывающей рот, крайне эффективно для предотвращения распространения этих заразных частиц", - подчеркивается в публикации.

"Ученые изучили, как появляются эти крошечные капельки, с помощью сверхчувствительных лазеров, которые следили за тем, как человек произносит фразу stay healthy - "оставайся здоровым". Сначала человек произносил эту фразу, не прикрывая рот, а затем - закрыв его с помощью маски ручной работы. Без маски разлетались тысячи капель - за отрезок в 16,6 милисекунды сформировалось более 360 капель. Маска, прикрывающая рот, сокращала видимые выбросы до нуля (...)", - сообщает Daily Mail.

"Ношение любого типа тканевой маски в общественных местах всеми людьми, а также строгое соблюдение социального дистанцирования и мытье рук может значительно снизить скорость распространения и, следовательно, сдерживать пандемию до тех пор, пока не станет доступной вакцина", - добавляют исследователи.

"Авторы исследования во главе с доктором Филиппом Анфинрудом подчеркивают, что капельки, вылетающие изо рта во время говорения, могут передавать вирус двумя способами, прямым и косвенным. К заражению может привести как вдыхание капельки, так и последующий контакт с предметом, на поверхности которого эти капли осели. Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в издании The Lancet, в слюне содержится огромное количество вируса SARS-CoV-2. Было установлено, что вирусная нагрузка в слюне является самой высокой в течение первой недели после появления симптомов, а затем со временем снижается. Капли, вылетающие изо рта во время разговора, намного меньше, чем капли, выделяемые при кашле или чихании. И все же они достаточно велики, чтобы переносить различные респираторные патогены, в том числе вирус кори, вирус гриппа и микобактерии туберкулеза", - пишет газета.

"Ученые добавляют, что, согласно многочисленным исследованиям, на самом деле говорение порождает значительно больше капель, чем кашель. Капли, выделяемые во время говорения, состоят в основном из слюны и лишь небольшое количество жидкости из носового или бронхиального секрета, где, как известно, также находится вирус. Например, многие тесты на COVID-19 базируются на мазках из носовых дыхательных путей - там производится забор образцов перед отправкой в лабораторию для анализа".

"Исследователи говорят, что их результаты имеют "жизненно важное значение для усилий по смягчению пандемии", и прикрытие рта - лучший способ предотвратить распространение инфекции", - утверждает газета.

"Однако эффективность лицевых масок, защищающих от слюны, не распространяется на кашель. Другое исследование, проведенное в двух больницах в Сеуле, Южная Корея, показало, что хирургические и ватные маски неэффективны в предотвращении распространения SARS-CoV-2 через кашель пациентов с COVID-19. Ученые установили, что когда пациенты с COVID-19 кашляли в любом типе маски, капли вируса попадали в окружающую среду и на внешнюю поверхность маски", - подчеркивается в статье.