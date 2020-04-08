Борис Джонсон в отделении интенсивной терапии: самопровозглашенный наследник крови, тяжелого труда, слез и пота Черчилля

"Премьер-министра резко критиковали за его беспечность. Затем он заразился коронавирусом и сначала посмеивался над этим. Результат: Даунинг-стрит никогда еще не находилась в таком слабом положении", - пишет швейцарская газета Le Temps, приводя обзор прессы, посвященный BoJo - Борису Джонсону.

"Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду проводит второй день в отделении интенсивной терапии, где он борется с коронавирусом, которым заразились более 55 тыс. человек в его стране и который убил почти 6,2 тыс. его соотечественников, заявило сегодня рано утром Агентство Франс Пресс. https://www.levif.be/actualite/europe/l-etat-de-sante-de-boris-johnson-s-ameliore/article-news-1274597.html?cookie_check=1586323185

"Он продолжал работать ради вас... Теперь вы помолитесь за него", - призывает в своем номере в среду британский таблоид The Sun.

"(...) Эта новость заставила правительство содрогнуться", - пишет Financial Times, но Daily Express уверяет, что "Борис справится с этим". Издание иллюстрирует свою первую страницу фотографией, на которой изображена группа лечащего персонала в защитных костюмах против коронавируса, и желает носителю "Брекзита" его осуществить: "Быстрее поправляйся, Борис".

"(...) Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который временно возглавляет правительство в отсутствие Джонсона, оказывается "брошенным в бездну", "действующим премьер-министром помимо свой воли", и Courrier International "задается вопросом, есть ли у него на это силы". Он "выглядел немного шокированным, и мы это понимаем". В этом контексте у Британии нет четкой системы преемственности в случае возникновения вакансии во власти.

Рассуждая о том, что Джонсон заразился COVID-19, DailyTelegraph пишет, что "никто не был слишком обеспокоен [...], не говоря уже о самом Джонсоне", который с тех пор "пытался свести болезнь к минимуму с помощью своего обычного оптимизма".

Желая идти по стопам Черчилля, он "сломал зубы", комментирует итальянская La Stampa. "Несколько лет назад он опубликовал книгу "Фактор Черчилля ", в которой вспоминал период Второй мировой войны". "В ней он ревниво говорил о том, как Черчиллю удалось объединить страну и привести ее к победе благодаря огромным жертвам", говорится в статье.

"(...) По оценкам британских властей, в ближайшие дни в стране наступит пик пандемии. Поэтому Доминик Рааб будет нести ответственность за принятие возможного решения о продлении срока карантина, что повлечет за собой особенно болезненные социальные, экономические и социальные последствия в течение периода постоянных переговоров об условиях "Брекзита" с Брюсселем", - указывает LeTemps.

(...) Изначально "BoJo", как называют Бориса Джонсона, " недооценил эпидемию, отказался вовремя принять меры и поддержал противоречивую теорию коллективного иммунитета", полагает греческий веб-портал Protagon.gr, а также он, напоминает издание, "объявил англичанам, не без здоровой дозы цинизма, что они должны быть готовы потерять тех, кого они любят".

"(...) Борис Джонсон стал очень популярным после своей победы на выборах в законодательные органы в декабре, когда он взял на себя обязательство осуществить развод с Евросоюзом, а затем он подвергся резкой критике за то, что откладывал принятие карантинных мер по сдерживанию пандемии. Еще в начале марта он пренебрежительно относился к коронавирусу, хвастаясь тем, что "пожимал руку всем", включая пациентов с COVID-19 во время посещения больницы. Вот как описывает ситуацию российский портал РИА Новости: "То есть умение делать хорошую мину в передовых странах планеты настолько превышает умение играть, что разница между миной и игрой становится не просто огромной - а перманентно зашкаливает".

"До своей госпитализации, произошедшей в воскресенье, Борис Джонсон старался продолжать управление страной из своей квартиры на Даунинг-стрит, где он находился на карантине. С тех пор в отделении интенсивной терапии он получил сообщения о поддержке со всего мира, от пожеланий Владимира Путина до просьб Дональда Трампа, который призвал "гениальных" американских фармацевтических гигантов ему помочь", - говорится в статье.

(...)