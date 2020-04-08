Коронавирус заражает россиян бедностью

"Всему миру грозит экономический спад. Его последствия - безработица и потеря доходов. В России от этого пострадает не имеющее сбережений население", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Негативные последствия объявленного президентом Владимиром Путиным "нерабочего" апреля осознает и руководство. "Для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка", - признал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако в связи с растущим числом зараженных, по-видимому, не нашлось другой альтернативы (необъявленному) карантину", - передает журналист Андре Баллен.

"По оценке главы Счетной палаты, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, ВВП в этом году упадет на 8%. О том, справедливо ли сравнение Кудриным российской экономики с "паровозом, котел которого вот-вот взорвется", остается только гадать. Скорее кажется, что у паровоза в настоящий момент полностью заканчивается топливо, - отмечает издание. - Нефть и уголь не стимулируют экономику, а вынужденный простой может привести к банкротству до трех миллионов малых и средних предпринимателей, прежде всего из сферы услуг. В результате этого в свою очередь резко возрастет и безработица".

"Эксперты предполагают, что летом безработица вырастет с 4,4% до более чем 6%. Одно это число не информативно, так как, согласно оценкам, в стране насчитывается от 16 до 25 млн самозанятых - мелких торговцев, слесарей или сезонных рабочих, - которые не учитываются в статистике по безработице. Экономический застой грозит им разорением. К тому же уже сейчас поступают многочисленные жалобы от работников, которых отправили в неоплачиваемый отпуск - это широко распространенный метод экономии на зарплатах, хотя министерство труда в конце марта объявило такую практику недопустимой".

"Социальная защита в случае потери работы мала: в связи с коронакризисом Кремль выделил на выплату пособий по безработице около 350 млн евро в пересчете на европейскую валюту, 410 млн евро для выплаты пособий по нетрудоспособности. Этого хватит ненадолго и не для многих", - указывает автор статьи.

"По данным рейтингового агентства "АКРА", реальные доходы россиян упадут более чем на 5%. Для сравнения: с начала украинского кризиса в 2014 году реальные доходы уже упали на 7,5%. Поэтому большинство россиян вступит в новый кризис без сбережений. В прошлом году от 17,6 до 20,9 млн россиян жили за чертой бедности. Резкое падение реальных доходов приведет к бедности еще несколько миллионов людей. Поэтому эксперты требуют существенного увеличения государственных программ помощи, как для экономики, так и для поддержки населения. Пока разработанный премьером Михаилом Мишустиным пакет мер поддержки значительно уступает таковому западных правительств. Не только в абсолютном, но и в процентном выражении. Меры поддержки составляют сейчас лишь 1,2% российского ВВП", - резюмирует Der Standard.