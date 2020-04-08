Правительство ФРГ причислило убийство грузина в Берлине к политически мотивированным преступлениям

"Правительство ФРГ причислило убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, предположительно совершенное по заказу России, к политически мотивированным преступлениям", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Об этом косвенно свидетельствует ответ правительства на запрос касательно политически мотивированной преступности в 2019 году, направленный Ирен Михалич, уполномоченной по внутренним делам от партии "Зеленые" в бундестаге. 23 августа россиянин Вадим Красиков в районе Моабит убил выстрелами в голову гражданина Грузии чеченского происхождения", - говорится в статье.

"В ответе речь идет об одном совершенном политически мотивированном убийстве, которое невозможно отнести ни к одной экстремистской среде. Министерство внутренних дел подтвердило Der Tagesspiegel, что речь идет об убийстве Хангошвили", - передает издание.

"Красиков был арестован вскоре после совершения преступления. В декабре в связи с подозрением в том, что убийство было совершено по заказу государственных органов России, расследование взяла на себя федеральная прокуратура", - напоминает издание.

"Предполагаемыми заказчиками считаются режим Путина или жестоко правящий президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Убитый Хангошвили воевал на стороне чеченских повстанцев против России, а также поддерживал Грузию в ее конфликтах с Москвой".

Правительственный документ свидетельствует о значительном росте в Германии числа политически мотивированных правонарушений, а также антисемитской преступности, передает Der Tagesspiegel.