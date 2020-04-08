В ЕС заканчиваются медикаменты для пациентов отделений интенсивной терапии

"В письме, направленном производителям лекарственных средств, Еврокомиссия бьет тревогу: в ближайшие дни в больницах могут закончиться медикаменты для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19", - сообщает немецкое издание Die Welt.

Речь идет о седативных препаратах, анестетиках, медикаментах для реанимации, миорелаксантах и антибиотиках.

В письме, имеющемся в распоряжении Die Welt и лондонского Бюро журналистских расследований, "еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес призывает несколько европейских ассоциаций фармацевтической промышленности побудить компании к увеличению производства данных медикаментов, указывая на "крайнюю срочность" вопроса", передает издание.

"Как говорится в письме, ранее несколько стран ЕС сообщили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA), что имеющихся запасов жизненно необходимых медикаментов им хватит только на одну неделю".

"Клиники сообщили EMA, что в общей сложности заканчиваются 47 необходимых в реанимации действующих веществ".

"Тяжелобольным пациентам с вирусом Covid-19, находящимся в отделениях интенсивной терапии и подключенным к аппаратам ИВЛ, требуется до 50 различных медикаментов - в том числе седативные средства и препараты, используемые при интубации", - поясняет издание.

"Из письма Еврокомиссии также следует, что в некоторых европейских странах уже сейчас закончились средства для лечения тяжелобольных. В частности это касается Испании, Франции, Швеции, Финляндии и Австрии".

"По информации Бюро журналистских расследований, дефицит медикаментов приводит к тому, что при лечении пациентов с Covid-19 клиники вынуждены прибегать к использованию других, пока еще имеющихся в наличии альтернативных препаратов, некоторые из которых обладают более сильным действием".

"Это в свою очередь может заметно ухудшить качество лечения. В частности стоит опасаться увеличения числа пожилых пациентов, у которых используемые средства для наркоза вызывают так называемый делирий - тяжелое нарушение функции мозга, которое среди прочего может затронуть сознание, память и психомоторику".

"Грег Бартон, председатель британского фармацевтического союза, сказал журналистам, что дефицит, вызванный эпидемией коронавируса, грозит "отбросить на 20 лет назад" обеспечение пациентов анестетиками", - передает Die Welt.