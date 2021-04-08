Брюно Тертре: "Границы победили"

"(...) За последние пять лет границы пережили три потрясения: терроризм, мигранты и пандемия. Такой тройной шок заново узаконил их возвращение, а конкретнее, тот факт, что их необходимо контролировать. Спустя тридцать лет после окончания холодной войны мы являемся свидетелями завершения цикла. Мечта об открытой планете поблекла. Границы "победили". Это тем более реально из-за того, что мы переживаем такой период, когда многие еще молодые государства пытаются четко разграничить свои территории. Я имею в виду, например, Аравийский полуостров и Африку. Таким образом, вопрос о возвращении границ не является исключительно европейским", - утверждает Брюно Тертре, геополитолог, заместитель директора Фонда стратегических исследований, в интервью Le Figaro.

"К этому следует добавить новый всплеск национализма во всем мире, в том числе в таких демократических странах, как США и Индия, для которых возведение барьеров является элементом внутренней политики. Между тем, когда Дональд Трамп говорил: "Люди хотят видеть границы", он был прав. Участники движения "Без границ" (No Border), выступающие за отмену границ, представляют не более чем самих себя", - продолжает он.

"(...) В конце концов, линии сухопутных границ меняются очень мало. Мы уже не в XIX веке. (...) Когда государство отделяется, оно прибегает к ранее существовавшим региональным границам. Недавний конфликт в Нагорном Карабахе стал для нас примером стабильности границ, поскольку в ноябре 2020 года международно признанная линия границы была восстановлена. Конечно, бывают исключения", - отмечает геополитолог.

"(...) Джихадизм хочет отменить границы. Вспомните экскаваторы, которые в 2014 году разрушили линию Сайкс-Пико между Сирией и Ираком. Империализм тоже хочет выйти за пределы границ, как это делают Китай и Россия. Такое желание видно по словам, которые используют лидеры. Турция говорит о "границах сердца". Что касается Владимира Путина, то он считает, что границы России "нигде не заканчиваются"... Выходить за рамки границ - это также раздавать паспорта в Абхазии или отправлять Белые каски в страны бывшего СССР. Как правило, подобные выходы за рамки границ осуществляются без аннексии территорий", - рассуждает собеседник издания.

"(...) Иногда, как в случае с Крымом, экспансионистская держава нарушает табу. (...) Но я думаю, что такого рода мероприятия останутся исключительными. (...) Боюсь, что Крым надолго останется под оккупацией. Наверное, как страны Балтии, которые в период с 1945 по 1991 годна наших картах фигурировали как независимые страны", - предполагает Тертре.

"(...) Европа одновременно переживает два явления. С одной стороны, в результате совокупного воздействия терроризма, миграции и пандемии усиливаются временные ограничения свободы передвижения. С другой стороны, возведение барьеров призвано обозначить суверенитет государства. (...) Но свобода передвижения остается оплотом европейской интеграции. Границы подобны вакцинам: возможны побочные эффекты, но соотношение затрат и выгод от их открытия остается очень положительным...", - анализирует геополитолог.

(...) Настоящая проблема для Европы - укрепление ее внешних границ. Я считаю, что с Шенгеном мы совершили ту же ошибку, что и с евро. Это два больших и красивых проекта. Однако валютный союз мы создали без сближения экономических политик, а свободу передвижения установили без защиты внешних границ. Единственный способ гарантировать легитимность свободы передвижения состоит в укреплении этих внешних границ", - указывает эксперт.

"(...) Было бы неправильно рассматривать границы как чудодейственное средство для борьбы с терроризмом. В большинстве государств теракты совершаются гражданами или иностранцами, въехавшими на законных основаниях", - считает он.

"(...) Наконец, такие неоимпериалистические морские державы, как Китай или Турция, разыгрывают собственную партию, не обращая никакого внимания на морское право. (...) Так обстоит дело, например, с китайскими властями в Южно-Китайском море. В любом случае, новая битва за границы ведется на море", - резюмирует Брюно Тертре.