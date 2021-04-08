Как Великобритания осознала важность борьбы с ожирением в связи с Covid-19

"(...) Борис Джонсон после своего пребывания в больнице в апреле 2020 года заявил напрямик: "Я был слишком толстым". С тех пор премьер-министр Великобритании убежден, что именно из-за его избыточного веса (110 кг на 175 см или индекс массы тела более 30) у него развилась тяжелая форма Covid-19. После этого события он объяснил, что отказался от своей ночной тяги к сыру и начал бегать трусцой: в результате он похудел на 9,5 кг", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Сесиль Декуртье.

"Еще более важно то, что лидер консерваторов, который сам является заядлым велосипедистом, но до сей поры был стойким противником Nanny State ("воспитывающего государства"), сделал ожирение своей темой номер один для общественного здравоохранения", - говорится в статье.

"(...) Следует сказать, что клинические исследования теперь установили четкую и тревожную связь между излишним весом и повышенным риском развития тяжелой формы Covid-19 и смерти от нее, - указывает автор статьи. - Это могло способствовать печальному показателю смертности в Соединенном Королевстве: почти 127 тыс. смертей с начала пандемии, "мы не можем в точности установить роль ожирения, но это явно отягчающий фактор", - подчеркивает доктор Адам Бриггс, член благотворительного фонда содействия здравоохранению.

"Цифры вызывают тревогу: по данным британских государственных больниц за 2019 год, 28% взрослых в Великобритании страдают ожирением (и 21% детей в возрасте от 10 до 11 лет). В то время, как треть британских детей живут в бедных семьях - после вычета стоимости жилья, часто очень высокой, из доходов семьи - связь между крайней бедностью и ожирением очевидна: 27,2% детей в наиболее неблагополучных районах считаются страдающими ожирением, по сравнению с 13,9% тех детей, кто проживает в наименее неблагополучных районах. Сидячий образ жизни, трудности с доступом к здоровой и дешевой пище укоренились в повседневных пищевых привычках: часто можно увидеть, как при выходе из учебного заведения в середине дня школьники едят куриные крылышки и картофель фри", - отмечает Декуртье.

"(...) Так, в июле 2020 года Даунинг-стрит опубликовала первый "план борьбы с ожирением", предлагая всестороннее усиление контроля над рекламой продуктов питания на маленьком экране, промоакции в супермаркетах (ловушки для нездоровой пищи, как считает правительство), а также предоставление более точной информации для потребителей", - пишет Le Monde.

"(...) Кроме того, в последние месяцы правительство систематически поощряло британцев к занятиям спортом и заботилось о том, чтобы не слишком лишать их прогулок во время второго (ноябрь 2020 г.) и третьего (началось в конце декабря) карантина: они могли выходить позаниматься спортом при условии нахождения недалеко от дома", - сообщает журналистка.

"(...) Изменения произошли, но мы по-прежнему придерживаемся логики, согласно которой борьба с ожирением во многом зависит от изменения поведения людей, а не от желания изменить их окружающие условия", - объясняет Адам Бриггс.

"(...) Правительство не подходит к проблеме во всех ее аспектах, ожирение - сложное явление, и для того, чтобы государственная политика была действительно эффективной, она должна учитывать все параметры, воздействовать на жилье, транспорт, образование", - добавляет Бриггс.

"Ожирение возникает не из-за нехватки знаний, люди знают, из-за чего становятся толстыми, но они живут в такой среде, где цены и доступные удобства не помогают им оставаться здоровыми. Мысль о том, что единственное, что нужно сделать, это предоставить людям больше информации, не решит проблему ", - с сожалением отмечает Гарри Раттер, профессор общественного здравоохранения в Университете Бата в подкасте, размещенном в интернете фондом содействия здравоохранению в конце 2020 года.

"Эксперты обеспокоены тем, что Даунинг-стрит собирается отказаться от своего плана по запрету онлайн-рекламы неполноценной пищи и лишает себя рычага фискальной политики, например, не предлагая дополнительный налог на слишком жирные, слишком сладкие или чрезмерно обработанные продукты. А ведь в этой области уже успешно реализованы креативные решения, такие как введенный в стране в 2018 году налог на сахар, который распространяется на безалкогольные напитки, содержащие минимум 5 г сахара на 100 мл, за превышение такого уровня нужно доплачивать несколько пенсов, - указывает журналистка. "Это оказало очень положительный эффект, подтолкнув производителей к снижению содержания сахара в напитках, и при этом продажи не снизились", - комментирует Бриггс.