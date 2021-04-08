"Мы постоянно вынуждены принимать во внимание гипотезу лжи"

"(...) Патрик Клервуа, врач-психиатр, преподаватель в военном госпитале Валь-де-Грас в Париже, много интересовался психологическими травмами. Сейчас он публикует книгу "Правда или ложь?" (издательство O. Jacob). В интервью швейцарской газете Le Temps он говорит о том, что в эпоху эпидемий фейковых новостей приветствуется снисходительность по отношению ко лжи".

"(...) Иногда я лечу людей, которые не могут лгать из-за определенных болезней, таких как паранойя. Они не выносят купания во лжи, подобного тому, которое пронизывает властные структуры, и очень страдают. Когда вы не можете быть любезным с кем-то, применяя вежливую ложь, вы быстро оказываетесь в изоляции", - утверждает Патрик Клервуа.

"(...) Чем больше в обществе установлено кодексов принятия лжи, тем оно сильнее. Возьмем пример религий - всех религий: они постулируют догму, которую вас просят подтвердить в качестве истинной (я не говорю, что это неправда, но не доказано, что это правда). Всех, кто соглашается считать эту догму неопровержимой истиной, объединяют силы великой спаянности; их общества развиваются. Если кто-то осмелится подвергнуть сомнению эту догму, ему угрожают. Так, Сократ, как и многие другие позже, был приговорен к смерти за "нечестие" в 339 г. до н. э.", - указывает он.

"(...) Годы мандата Трампа дали нам "огромный" пример коллективного господства лжи. Как могла половина населения Соединенных Штатов аплодировать этому патологическому лжецу? Со дня инаугурации Трамп утверждал, что его бурно приветствовала беспрецедентная толпа, несмотря на то, что аэрофотоснимки опровергли это. Если столь нелепая ложь возымела такое влияние, то что могло ее остановить? Трампизм показал, насколько мы уязвимы для лжи, которая принимает коллективный характер", - отмечает собеседник издания.

"(...) Нападки на высказывания социальных институтов сопряжены с большими рисками, о чем свидетельствуют судьбы информаторов. Джулиан Ассанж сегодня дорого платит за разоблачение на сайте WikiLeaks военных преступлений США и их союзников в войнах в Ираке и Афганистане. То же самое произошло с Эдвардом Сноуденом, бывшим сотрудником американских спецслужб (ЦРУ и АНБ): после того, как он раскрыл существование нескольких американских и британских программ массовой слежки, он был вынужден уехать в изгнание в Россию. Если он вернется в Соединенные Штаты, ему придется столкнуться с большими трудностями. Эти случаи раскрывают еще один парадокс: почти всегда не лгун больше платит за свои проступки, а тот, кто выявляет их", - говорится далее.

"(...) Сегодня столько "фейковых новостей" прежде всего потому, что в наших западных обществах влияние религии ослабло. Фейковые новости стали новыми формами религии. Вокруг них собираются большие группы, они узнают друг друга, отождествляют себя друг с другом и, по сути, "любят друг друга". Другая причина: чем больше процветают теории заговора и фейковые новости, тем больше они отражают коллективную тревогу. Нынешний размах фальсификаций можно также объяснить угрозой, исходящей от пандемии", - поясняет Клервуа.

"(...) Я применяю понятие "эффект славки", имея в виду огромное надувательство со стороны кукушки, которая обманывает других птиц, таких как славки, откладывая яйца в их гнезда. Это паразитическое яйцо будет расти быстрее, чем яйца его хозяев; после того, как птенец вылупится, он станет уничтожать их всех по одному, выбрасывая их из гнезда. Лишенная собственных птенцов славка изнуряет себя кормлением ненасытного птенца, который ей не принадлежит. "Эффект славки" заключается в том, что лжецы процветают лишь потому, что находят доверчивых людей", - продолжает он.

"Эффект славки состоит из нескольких элементов. Можно быть доверчивым из-за оппортунизма, жадности, невежества или наивности, из-за страха или лени, из-за слабости по отношению к лести. С другой стороны, теории заговора делают ставку на нарциссизм своих сторонников: "Я хитрее других, поэтому я не дам себя провести". Наконец, славками часто становятся отчаявшиеся люди. Почему самка этой птицы упорно выкармливает "своего" кукушонка? Потому что иначе у нее бы не было ничего. Ложь также может защитить от отчаяния и подогреть интерес, например, к свержению власти", - анализирует Клервуа.

"(...) Восстановить истину гораздо труднее, чем противостоять лжи. Особенно, если фальшивое сообщение короткое, как в Twitter: оно тем более действенно. Однако борьба с ложью может способствовать ее развитию. Если мы помешаем ей циркулировать, она вторгнется в нас. С другой стороны, находиться в неопределенности неудобно. Славки хотят избавиться от этого дискомфорта: они предпочитают комфорт готовых идей. В реальности нам приходится принять дискомфорт сомнения", - рассуждает собеседник издания.

"(...) Необходимо признать, что в некоторых профессиях ложь служит оружием. Например, шпионаж и контрразведка требуют от вас очень умелой лжи. Большие политические амбиции тоже. В частности, всеобщее избирательное право требует наличия невыполнимых обещаний", -

"(...) Ложь и правда - два сложных и субъективных понятия; все перемешано. Во многих случаях нет фактов, есть только интерпретации. Ницше считал, что правда - это скрытая ложь. А Байрон говорил, что ложь - это замаскированная правда... Нам от этого не легче. На самом же деле, правда пропитана несовершенством: она декларативна, непостоянна и эфемерна. Возьмем научную истину: она зависит от достижений науки и техники. Историческая правда зависит от развития исследований. Что касается судебной правды, то она зачастую определяется только тем, что сочтут "правдой" присяжные", - комментирует собеседник издания

"(...) Мы постоянно вынуждены принимать во внимание гипотезу лжи. Зачем же нам волноваться и возмущаться из-за повсеместного распространения лжи? Изнурительное и бесполезное поведение. Выступать за скептицизм и подозрения? Слишком уж бесплодная и опасная позиция. Не будем забывать, что революционные чистки - во Франции, в России, в Камбодже... - представляли собой безумные гонки за установление истины, которой не было; этот слепой поиск привел к миллионам смертей. На самом деле, мы все охвачены эффектом славки. Важно отдавать себе в этом отчет. Нам следует отказаться от знания правды во всей ее полноте. Но мы можем стремиться к ней и обсуждать ее. И тем самым отбросить несколько скверных измышлений", - резюмирует Патрик Клервуа.