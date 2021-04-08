"Черт тебя побери!": почему ругаться - полезно

От снятия стресса до тимбилдинга: есть много причин, почему иногда нам следует при случае употребить крепкое словцо, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Ругаться и материться нельзя - так учили нас наши родители. Это неприлично, грубо и к тому же якобы свидетельствует о недостатке ума и образования. А у того, кто матерится, как известно, нет убедительных аргументов. (...) При этом большинство людей даже не знают, что порой ругательства по-настоящему полезны", - отмечает издание.

"Тот, кто использует много крепких выражений, обладает хорошим словарным запасом. Таков результат психологического исследования ученых из Марист-Колледжа в городе Покипси, штат Нью-Йорк. Люди, которым приходит на ум больше матерных слов, не только более находчивы, но и более сообразительны. Они отличаются более высокой языковой компетентностью", - отмечает издание.

"Громкая брань во время занятий спортом повышает работоспособность. Такой вывод был сделан в исследовании, проведенном Университетом Лонг-Айленда в Бруклине в сотрудничестве с Килским университетом в Ньюкасле. (...) Согласно показаниям эргометра, работоспособность людей, ругавшихся во время занятия спортом, в среднем на 4,6% превышала работоспособность людей, занимавшихся спортом спокойно; измерение мышечной силы кистей рук показало разницу в 8,2%", - говорится в статье.

"Те, кто ругаются и матерятся, как правило, являются более честными людьми, чем те, кто не использует в своей речи бранные слова. Такой вывод был сделан в исследовании, проведенном учеными из Голландии, Калифорнии, Гонконга и Англии", - передает издание.

"С помощью простого эксперимента Ричард Стивенс, преподаватель психологии и исследователь мата из Килского университета в Ньюкасле, показал, что ругательства помогают и от боли. Участники эксперимента должны были как можно дольше держать руку в ледяной воде и при этом могли ругаться. На втором этапе испытуемые могли использовать лишь обычную лексику. Результат оказался однозначным: тому, кто ругался, вода казалась менее холодной. (...) Позднее ученые установили, что обычное ругательство "Твою мать!" может повысить болевой порог на 32%".

"Будь то поездка на автомобиле, когда раздражают другие участники движения, или работа, в которой что-то не получается - ругательства могут помочь снять стресс. По словам английской исследовательницы Эммы Бирн,(...) исследования показывают, что "если людей поставить в стрессовую ситуацию и запретить им ругаться, эффективность их работы упадет, а ощущение стресса значительно увеличится". Это показали исследования, проведенные в операционных залах и кабинах пилотов: пилоты и хирурги, которым было разрешено ругаться во время работы, лучше восстанавливались после стрессовых событий, чем те, кому было запрещено использовать бранные слова".

"Ругательства могут помочь и на работе, - пишет издание в заключение. - Крепкие слова могут сплотить коллег и повысить чувство солидарности. Такой вывод был сделан в исследовании, проведенном в Новой Зеландии".