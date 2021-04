8 апреля 2021 г. Доминик Николлз | The Telegraph Великобритания готова противостоять "частной армии" Путина, утверждает британский министр обороны "Министр обороны Великобритании заявил, что страна должна противостоять российским "наемническим группам", между тем как разведывательные снимки продемонстрировали, что Владимир Путин поставляет танки и самолеты для своей "частной армии", - утверждает The Telegraph. "Российская наемническая группа Вагнера, которой руководит человек, известный как "повар Путина", показала, "как быстро меняется современная война", заявил Бен Уоллес газете The Telegraph. "Комментарии министра обороны прозвучали на фоне недавно рассекреченных разведывательных фотографий, которые демонстрируют, что группа Вагнера использует обычную российскую военную технику в Ливии, что позволяет предположить, что она, по сути, является частью армии Кремля, то есть является ее отрицаемой частью", - указывает газета. "Эксперты по безопасности полагают, что группа Вагнера, хотя это отрицается, используется для того, чтобы демонстрировать военную мощь Москвы, поддерживая слабые или нелегитимные режимы, часто при прямой военной поддержке со стороны российской армии. Группа особенно активна в Сирии, Ливии и в странах Африки к югу от Сахары, где вооруженная помощь вознаграждается доступом к запасам энергии, золоту и другим драгоценным металлам", - сообщается в газете. Представители британских служб безопасности предупреждают, что использование таких нерегулируемых сил показывает, как государственные угрозы могут проявляться ниже традиционного порога вооруженного конфликта. "Эти закулисные группы, которые теперь так беззастенчиво поддерживаются хорошо финансируемыми и хорошо обученными вооруженными силами, представляют собой сложную задачу для западных вооруженных сил", - заявил Бен Уоллес. "Соединенное Королевство и другие союзники должны быть готовы бросить вызов наемническим группам и повысить устойчивость к их пагубному влиянию. Пространство, в котором они действуют, должно быть оспорено, в противном случае частные силы безопасности, не скованные международными законами, регулирующими деятельность вооруженных сил, смогут безнаказанно осуществлять деятельность от имени государства, которую можно будет отрицать", - отметил он. "В недавнем Комплексном обзоре государственной политики в области внешней политики, обороны, безопасности и развития содержалось предупреждение, что страны, враждебные Соединенному Королевству, "все активнее работают с негосударственными игроками для достижения своих целей, в том числе выступая в роли посредников в конфликте", - напоминает газета. "Это дает им возможность отрицания и стирает грань между государственными угрозами и другими типами угроз для безопасности, такими как терроризм и [серьезная организованная преступность]", - говорится в обзоре. (...) "Рассекреченные изображения, предположительно полученные с американских спутников-шпионов, показывают российские системы ПВО "Панцирь-С1", военно-грузовые самолеты Ил-76 и противоминные бронированные машины, задействованные в Ливии. Смешивание военных и невоенных средств типично для того, что Уоллес называет "действиями в серой зоне", - говорится в статье. "Американские разведывательные агентства полагают, что Россия напрямую поставляла группе Вагнера в Ливию истребители, бронетехнику, системы ПВО и другое военное снаряжение. На изображениях, опубликованных Африканским командованием США (AFRICOM), предположительно видно, что высокотехнологичное российское военное снаряжение в Ливии эксплуатируется либо группой Вагнера, либо регулярными российскими войсками в поддержку якобы частной военной компании. Такие действия нарушали бы резолюцию 1970 Совета Безопасности ООН, единогласно подписанную в 2011 году, запрещающую поставки оружия или персонала в ливийский конфликт", - пишет The Telegraph. "Подобные изображения должны побудить нас изменить наше представление об угрозе, - подчеркнул министр обороны The Telegraph. - Это та угроза, которая проходит через наш недавно опубликованный правительственный документ, излагающий основы новых, современных вооруженных сил". (...) "По информации AFRICOM, по крайней мере, 14 истребителей МиГ-29 и Су-24 были доставлены из России в Сирию и перекрашены, чтобы скрыть российскую маркировку. Затем самолет был доставлен в Ливию в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия. По оценкам США, самолеты проводили боевые операции в Ливии. "Россия продолжает играть не помогающую делу роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера, - заявил генерал-майор морской пехоты США Брэдфорд Геринг. - Изображения продолжают разоблачать их постоянные отрицания". "Причастность России очевидна, о которой Кремль лжет каждый раз, когда он ее отрицает", - добавил представитель AFRICOM. "Предполагается, что деятельность России в Ливии выходит за рамки поставок военной техники. В июне прошлого года The Times сообщила, что люди, связанные с Агентством интернет-исследований Евгения Пигожина, фабрикой троллей в Санкт-Петербурге, удерживаются властями Ливии после того, как они пытались помочь Саифу аль-Исламу Каддафи, сыну бывшего лидера полковника Муаммара Каддафи, получить власть. (...) Сегодня Россия предположительно предпочитает использовать вооруженные силы, не приписанные к стране, в таких регионах, как Украина, Сирия, Ливия и Центральноафриканская Республика, как в политических целях, так и в качестве средства получения денег. Президент Путин особенно заинтересован в расширении влияния России в Африке. Ливия, в частности, богата нефтью и может контролировать поток мигрантов в южную Европу", - говорится в статье. "В прошлом году в докладе министерства иностранных дел Германии сообщалось, что Россия "получила гарантии контрактов", что "ей будет разрешено строить военные базы в шести странах", а именно в Центральноафриканской Республике, Египте, Эритрее, Мадагаскаре, Мозамбике и Судане. В секретном документе говорилось, что Владимир Путин сделал Африку "своим главным приоритетом". (...) "Природа связей между Москвой и группой Вагнера неясна, - констатирует издание. - Американские чиновники предположили, что эта группа использовалась в Сирии для обеспечения безопасности нефтяных объектов режима Асада с соответствующей компенсацией для Москвы. (...) Представители западных служб безопасности считают, что унижение и постоянная зависимость поддержки регулярных российских вооруженных сил осложнили отношения между 59-летним Пригожиным и 65-летним министром обороны России и главой вооруженных сил Сергеем Шойгу. Один предполагаемый бывший боец группы Вагнера, сообщив о том, как Пригожин и Шойгу поссорились из-за битвы за сирийский город Пальмира в 2016 году, по-видимому, раскрыл тесные связи между российским государством и отрицаемой частной военной компанией (ЧВК) (...)", - пишет The Telegraph. По словам этого человека, ЧВК Вагнера взяла все высоты вокруг, а затем подразделения Минобороны РФ спокойно пошли по пустыне, почти не встречая сопротивления. Всю тяжелую штурмовую работу выполнила ЧВК Вагнера. По словам этого мужчины, после ссоры у группы Вагнера была изъята вся приличная военная техника, и она была вынуждена была полагаться на старую или украденную технику. "Предполагается, что группа Вагнера насчитывает около 3000 бойцов, хотя неясно, являются ли все они частными военными подрядчиками или являются временно прикомандированными военнослужащими", - говорится в публикации. (...) Источник: The Telegraph