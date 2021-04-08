Посягательство и безысходность

"Вполне возможно, что речь идет о своего рода проверке на храбрость между сверхдержавами, а не о настоящей подготовке вторжения: Владимир Путин направил на границу с Украиной подкрепление из примерно 4 тыс. солдат якобы для проведения учений", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Но на это предположение, к сожалению, нельзя полагаться: развертывание сил напоминает о российской оккупации Крыма и сеет страхи о войне на Украине, и без того страшно пострадавшей от коронавируса", - отмечает журналист Йорг Лау.

"Российский президент - таково утешительное утверждение - хочет лишь поставить в затруднительное положение своего нового коллегу из Вашингтона, в качестве своего рода зеркального ответа на его жесткие высказывания в адрес Москвы. Джо Байден, - напоминает издание, - ранее заявил, что он "не будет сдаваться перед лицом российской агрессии", а Путин, по его словам, является "убийцей".

"Последнее, несомненно, является корректной оценкой, тем не менее Байден совершил глупость: о своем мнении по поводу оппонента не рассказывают всем подряд, а решительность проявляют не по телевидению", - говорится в публикации.

"И все же для международной общественности украинский конфликт, несмотря на его обострение, грозит занять место среди безнадежных случаев мировой политики, где-то между Кашмиром, Курдистаном и Тибетом. Путин видит в этой безысходности шанс укрепить свой контроль над Украиной. Он заставляет Америку обострить ситуацию со своей стороны - или же остаться бумажным тигром".

"Маневры Владимира Путина на Украине показывают: он считает Запад слабым. Джо Байдену, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону нужно спокойно донести до него, что он заблуждается", - заключает Die Zeit.