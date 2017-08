8 августа 2017 г. Редакция | The Christian Science Monitor Сопротивление: как США сдерживают Россию "Более дюжины американских президентов приняли идею, что экспансионистские тенденции России - отражение скорее слабости, чем силы и что она может в конце концов провести реформы или прийти в себя, если сдерживать ее агрессию. Другими словами, плохие идеи рушатся под собственным весом", - пишет редакция The Christian Science Monitor. "Для этой теории сдерживания требуются бдительность и политическая прозорливость, а также доля надежды, что достаточное количество россиян устанет от изоляции и экономической стагнации. Тогда они захотят присоединиться к Западу вместо того, чтобы принять кремлевский искусственный страх перед ним", - говорится в статье. Авторы приводят примеры мер, принимаемых для сдерживания российской агрессии: Германия укрепила кибероборону, Швеция планирует совместные военные учения с НАТО, в Латвии и Литве гражданские активисты, называющие себя "эльфами", противостоят российской дезинформации в СМИ. "Российские надежды доминировать над соседями и разрушить западный альянс следует принимать всерьез. Однако не следует отвечать в том же духе. Вместо этого Западу нужно снова проявить твердость при необходимости, однако предложить россиянам возможность присвоить другую национальную идентичность. У российских иллюзий об имперском величии короткий срок годности", - резюмирует редакция. Источник: The Christian Science Monitor