Роман Абрамович уже развелся с женой? Знакомая его бывшей утверждает, что пара уже все тайно оформила

Сегодня стало известно, что развод миллиардера Романа Абрамовича с гламурной тусовщицей Дашей Жуковой уже состоялся, пишет Daily Mail.

Пара сообщила шокирующую новость о своем расставании вчера, но знакомая Даши утверждает, что они развелись три месяца назад. "Ничего удивительного и не произошло", - написала Елена Миро в своем блоге. "Роман Абрамович наконец объявил, что с Дашей они остались друзьями, но развелись еще в мае", - пояснила она.

У Романа и Даши двое общих детей. Пара шесть лет хранила в тайне свой брак, заключенный в 2008 году, напоминает издание.

Сосед, который ранее жил недалеко от Абрамовича и его бывшей супруги в Уэст-Сассексе, сообщил, что олигарх "какое-то" время прорабатывал детали их недавнего расставания. Мужчина, отказавшийся назвать свое имя, сказал: "Я уверен, что Абрамович и его бывшая жена расстались после Рождества и жили каждый своей жизнью большую часть этого года". "Очевидно, это был кошмар, так как им пришлось сказать об этом двум своим детям", - добавил он.

"Любое урегулирование было бы легко держать в тайне, если оно будет оформлено в России, а в США или в Великобритании было бы труднее", - полагают авторы статьи Уилл Стюарт, Ричард Спиллет и Хелен Уэзерс.

При этом Жукова получила бы больше в результате развода, если бы он оформлялся в известных своей строгостью английских судах, где она могла бы претендовать на половину их совместного состояния. Размер выплаты также может зависеть от того, подписала ли Даша брачный договор, что весьма вероятно, по словам Реймонда Туфа, адвоката, который представлял интересы предыдущей жены Романа, Ирины, во время их развода в 2007 году.

По словам Туфа, интуиция подсказывает ему, что развод состоится в России. "Вероятно, две страны [в которых это может произойти] - это Англия и Россия. Почти наверняка есть брачный договор. В России, если вы вступаете в такой договор, на этом точка. Вы не добьетесь в России поддержки для женщины, только для детей".

"Но я не думаю, что будет борьба - будет соглашение. Это не будут миллиарды. Но это наверняка могут быть сотни миллионов", - добавил он.