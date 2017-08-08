Российский "Дарт Вейдер" судится с другим миллиардером в рамках внушительного судебного процесса

"У российской звезды прямых инвестиций Владимира Евтушенкова было состояние в 9 млрд долларов, - сообщает Кеннет Рапоза в Forbes в статье от 7 августа. - До тех пор, пока российское правительство не арестовало его по сомнительным обвинениям и не отняло у него все акции региональной нефтяной фирмы "Башнефть" в 2014 году. Теперь у него осталось 2 млрд долларов. Если российский "Дарт Вейдер" преуспеет в намеченной на вторник судебной битве с инвестиционной фирмой Евтушенкова "Система", его состояние может еще сильнее уменьшиться".

"Роснефть" пытается отсудить у "Системы" 170,6 млрд рублей (2,8 млрд долларов), обвиняя ее том, что она разорила "Башнефть", вынудив "Роснефть" переплатить за нее в прошлом году. Это один из крупнейших корпоративных судебных процессов в российской истории, и СМИ уделяют ему столько же внимания, что и битве мультимиллиардеров между "Роснефтью" и покойной компанией ЮКОС, которую "Вейдеру" удалось отнять у изгнанного экс-миллиардера Михаила Ходорковского", - говорится в статье.

"В российском нефтяном мире генеральный директор "Роснефти" Игорь "Дарт Вейдер" Сечин могущественнее Владимира Путина, - утверждает Рапоза. - Вам не захочется, чтобы его адвокаты или адвокаты "Роснефти" дышали вам в затылок. Ничем хорошим это для вас не обернется".

"Для тех, кто пристально наблюдает за "Роснефтью" и Сечиным, все это что-то знакомое. "Роснефть" там известна как людоедка. В прессе Сечин фигурирует как российский лорд ситхов - неизменный потенциальный пиар-кошмар для Российской Федерации", - сообщает журналист.

"Во вторник уже в шестой раз региональный суд в Башкортостане - на исторической родине "Башнефти" - выслушает обе стороны спора. Судя по информации о процессе, точка зрения "Системы" проигрывает. Суд принял четыре петиции "Роснефти" в ходе слушаний, дав ход новым претензиям против "Системы". Между тем 15 петиций "Системы" были отвергнуты, как и шесть петиций третьих сторон", - говорится в статье.

"Не думаю, что у "Системы" есть шанс, - сказал российский инвестиционный банкир, пожелавший остаться неназванным. - Думаю, сейчас Евтушенков просто надеется избежать судьбы бывшего министра экономики Алексея Улюкаева".

"Улюкаев впал в немилость, - поясняет Рапоза. - Этого мрачного бюрократа свергли в прошлом году, обвинив в получении взятки в размере 2 млрд долларов от "Роснефти". Завтра он тоже предстанет перед судом. Он отрицает выдвинутые против него обвинения".

"Как и Улюкаев, Евтушенков тоже пожил под домашним арестом - в 2014 году. Его обвинили в отмывании денег. В результате того обвинения принадлежащие "Системе" акции "Башнефти" были захвачены правительством. Евтушенкова позже оправдали, но "Башнефть" он потерял. Чтобы избежать политических драм, три года назад "Система" и Евтушенков умчались в закат без драки, отказавшись от своих акций".

"Система" снова на прицеле, - говорится в статье. - В центре этой сложной проблемы - реорганизация "Башнефти" "Системой", мажоритарным акционером которой она являлась до тех пор, пока правительство не забрало ее себе и не осуществляло временное управление ею, пока "Роснефть" не приобрела ее в октябре прошлого года".

В "Системе" нынешние иски "Роснефти" о якобы причиненном ей ущербе в результате реорганизации "Башнефти" в 2013-2014 годах, считают нелепыми, так как "Роснефть" даже покупала ее не у "Системы".

"Битва между "Роснефтью" и "Системой" действительно идет вокруг обратного выкупа акций, - заявил изданию бывший глава Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ) России Игорь Костиков, который является автором "Кодекса корпоративного поведения". - Это - обычная операция. И "Башнефть" в результате этого не потеряла в стоимости, как утверждает "Роснефть". Наоборот, привлекательность ее акций повысилась.

В АФК "Система" утверждают, что в реорганизации "Башнефти", начатой в декабре 2013 года, не было ничего незаконного, все действия были одобрены акционерами компании и российским правительством.

В изданном в 2016 году "Путеводителе по инвестициям" журнала Forbes управляющий директор инвестиционной компании Spring Дэвид Херн заявлял, что "Башнефть" на тот момент для инвесторов была одной из самых привлекательных компаний. "Когда она принадлежала АФК "Система", управление осуществлялось на высоком уровне... Но мы продали акции, когда компанию приобрела "Роснефть". Сейчас все результаты этого управления и данные контрагентов свидетельствуют о том, что Сечин обрушил биржевую стоимость акций "Башнефти", - заявлял Херн.

"Роснефти" очень нужно найти деньги, - цитирует Forbes неназванного источника, близкого к этому делу. - Будто все вернулось в "лихие девяностые". Никакие аргументы не имеют значения. Все это похоже на грабеж средь бела дня".

"Роснефть" так уверена в своей победе, что их экспертная группа из девяти человек, представлявшая в суде 27 июня экспертные заключения, состояла из молодых, чуть за двадцать, выпускников университетов, не имеющих за плечами опыта в сфере корпоративных ценных бумаг, пишет Forbes.