8 августа 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Алексей Навальный - это подлинная альтернатива Владимиру Путину? В июле, придя на свои первые предвыборные дебаты, Алексей Навальный старался выглядеть "по-президентски", стремился добиться расположения не только молодых россиян, но и других слоев населения, пишет корреспондент Financial Times Катрин Хилле. Однако многих потенциальных сторонников раздосадовало то, что в качестве партнера по дебатам Навальный выбрал Игоря Гиркина. "Готовность Навального обхаживать ультраправых и даже вступать в диалог с человеком, которого некоторые представители российской оппозиции называют военным преступником, начинает наталкивать на вопрос, что на самом деле поддерживает этот блогер и борец с коррупцией", - пишет издание. "Я поддерживаю его как разрушителя путинского режима, нынешней власти. Но я не могу поддерживать его как кандидата в президенты, - говорит Игорь Яковенко, работавший с Навальным во время массовых протестов 2011-2012 гг. Издание комментирует: "В этом загадка Навального. Перед лицом сильных гонений он сумел создать удивительно широкое народное движение, которое фокусируется на проблеме коррупции в путинской России и включает в себя 130 тыс. самоотверженных волонтеров кампании, десятки тысяч активистов, которые за последние 4 месяца дважды выходили на протесты, и более 1,7 млн подписчиков его видеоканалов в интернете". По словам автора, Навальный обещает простые вещи и говорит языком, который нравится молодежи. "В то время как на Западе некоторые спрашивают, можно ли считать энергичную поддержку Навального признаком того, что в России зарождается иной вид политики, многие либералы, которые могли бы считаться его органичными союзниками, опасаются, что эволюционирующий имидж Навального может превратить его просто в еще одного Путина. Экономисты, политики и комментаторы, критически относящиеся к Кремлю, порицают его за недостаток специальных знаний по экономике. Некоторые даже говорят, что стране никак не нужен лидер, имеющий культовый статус среди своих сторонников", - пишет издание. "Я не вижу ни одной проблемы нашей страны, которую он мог бы решить, - говорит Яковенко. - Думаю, он будет не лучше Путина". Лев Шлосберг, региональный депутат от партии "Яблоко", считает, что Россия дорого заплатила за выбор Ельцина и Путина. "За что они голосовали? Да, за личность. Да, за символ перемен, - говорит Шлосберг о Борисе Ельцине. - А когда он занялся экономическими реформами, оказалось, что он не знал, что делает". Говоря о Путине, Шлосберг заявляет: "Мы можем обсуждать политику, которая была воплощена в жизнь, но во время своих предвыборных кампаний он никогда не разъяснял свою политику на завтрашний день". Газета возвращается к Навальному и сообщает: его "платформа содержится в брошюре с полудюжиной эффектных фраз типа "больницы и дороги вместо дворцов для чиновников" или "достойная жизнь для всех, а не богатства для 0,1%", к каждой прилагается разъяснение на полстраницы". Шлосберг комментирует: "Это лозунги, девизы, заявления - это не программа". По словам корреспондента, Навальный и его команда хорошо сознают недостатки его платформы. "В декабре прошлого года его решение баллотироваться было совершенно спонтанным, так что он не был готов по-настоящему", - говорит Максим Миронов, сотрудничающий с ним с 2009 года. Соратник Навального Владимир Ашурков говорит, что платформа содержит идеи, которые эволюционировали с 2012-2013 гг. "С тех пор он пытается создать команду, которая заслуживает доверия. По словам Ашуркова, Сергей Гуриев был "хорошим советником", хотя старается не привлекать к себе внимания с тех пор, как в 2016 году стал главным экономистом ЕБРР. В команде есть еще два ключевых экономиста - Миронов и экс-зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко", - пишет издание. "Одна из ключевых задач на следующую фазу - апеллировать к широким слоям населения", - говорит Ашурков. Издание сообщает: "В конце месяца штаб Навального намерен опубликовать полный вариант программы с гораздо более детальными проектами политики. Несмотря на популистские жесты вроде дебатов с Гиркиным, все советники Навального - прорыночные либералы, они уверены, что он будет верен их политике". "Если вы его спросите, то бизнес - это хорошо, конкуренция - это хорошо, общепринятые западные рекомендации - это хорошо, - сказал неназванный советник. - Но теперь он больше верит в социально-инклюзивную политику и справедливость. Если вы хотите дать ему определение, в США он был бы демократом, в Европе - правоцентристом". Издание считает, что внешнеполитические воззрения Навального не обещают сближения России с Западом: "В 2008 году Навальный поддержал войну России с Грузией и даже обвинил правительство в излишней мягкости. Он также поддерживал приднестровских сепаратистов в Молдавии и одобрял то, что Абхазия и Южная Осетия откололись от Грузии, - все эти позиции идут вразрез с позицией Запада. Чтобы урегулировать дилемму Крыма, Навальный предлагает Москве провести второй референдум, желательно с международной поддержкой, цель которого - обеспечить легитимность присоединения региона к России". Но многие критики еще больше обеспокоены тем, что российский народ просто захочет сменить одного сильного лидера на другого. "Такие опасения коренятся не столько в политических позициях Навального, сколько в том факте, что система Путина заточена под руководство единственным лидером", - пишет издание. Издание считает, что шансы Навального на победу на выборах или даже на регистрацию его кандидатуры в любом случае невелики. "Похоже, растет вероятность того, что в России произойдет какое-то неожиданное событие - акция протеста или кто-то из окружения Путина изменит свой взгляд на то, каким должно быть будущее страны, - говорит неназванный советник Навального. - Тогда все откроется настежь. Возможно, будет какая-то переходная фигура, но будут и широкие дискуссии. Вот ради чего на самом деле написана наша программа, и тогда пробьет час Навального". Источник: Financial Times