8 августа 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Загадочная история фанатки Трампа, которую записали в российские боты Американские СМИ сообщили, что за аккаунтом сторонницы Дональда Трампа, которую ретвитнул президент США, мог стоять российский бот. Однако The Daily Beast разыскал девушку, чьим именем был подписан профиль в Twitter, и выслушал ее версию истории. "Рано утром в субботу президент Трамп поблагодарил в Twitter свою суперфанатку в социальных сетях - Николь Минси (Nicole Mincey), разрекламировав ее похвалу в свой адрес перед своими 35 млн пользователей. Вот в чем проблема: нет свидетельств того, что лента в Twitter принадлежит кому-то по имени Николь Минси. А аккаунт, согласно экспертам, содержит много признаков российской кампании по дезинформации", - сообщает Эбби Филлип на страницах американского издания The Washington Post. Статья вышла под заголовком: "Любопытный случай "Николь Минси", поклонницы Трампа, которая может быть на самом деле российским ботом". Автор пишет, что в воскресенье Twitter приостановил аккаунт Минси, известный как @ProTrump45, после того как несколько пользователей разоблачили, что он, вероятно, был фейком, созданным для распространения контента в поддержку Трампа. "Интернет-сыщики опубликовали свидетельства того, что аккаунт сменил названия несколько раз, включая не далее как этот уикенд, - говорится в статье. - Эксперты говорят, что аккаунты, как этот, часто быстро исчезают, как только их разоблачат или они достигнут своей цели. Никто по имени Николь Минси не предпринял действия, чтобы заявить, что аккаунт - ее". "В какой-то момент аккаунт мог похвастаться 150 тыс. подписчиков, - рассказывает журналистка. - Согласно другим пользователям Twitter, он был связан со схожими аккаунтами, что, по словам экспертов, указывает на сеть, созданную для распространения пропаганды". Эта история получила продолжение в статье Бена Коллинса на сайте американского издания The Daily Beast, озаглавленной "Я нашел поклонницу Трампа Николь Минси, и она не бот из Twitter". "Хотя она была полностью стерта из сети, я все же нашел Николь Минси, - пишет журналист. - Ту самую Николь Минси, которую лично поблагодарил президент Трамп в Twitter на выходных. Ту самую, которую все считают ботом. Она реальный человек - со слегка другим именем, - живущий в Ньюарке (штат Нью-Джерси)". Приступив к поискам Минси, автор обнаружил, что вся ее личность в интернете, "как кажется, вращалась вокруг онлайн-магазина, protrump45.com, который продавал поддельные шляпы с надписью "Сделаем Америку снова великой" и одежду со слоганом "Жизни обездоленных имеют значение". Блог на сайте снабжал его основательницу загадочной, но яркой биографией: "Афроамериканка-сторонница Трампа по имени Николь Минси из Кэмдена (Нью-Джерси), из низов, стала предпринимательницей и основала империю в поддержку Трампа после инаугурации нашего 45-го президента Дональда Дж. Трампа", - цитирует автор пост, полный опечаток. "Ключевые части личности Минси начали давать трещину при самой незначительной проверке, - говорится далее. - Пользователи заметили, что фото друзей @protrump45, которых аккаунт часто ретвитил, были явно из фотобанка, а не их собственными снимками, наряду со смутными биографиями, которые все следовали одному и тому же формату". Также журналист выяснил, что "снимок профиля для @Protrump45 не был фотографией женщины, которую на самом деле звали Николь Минси. Это было фото из фотобанка чернокожей модели, чье лицо было значительно осветлено и обрезано тем, кто вел @protrump45". "Все аккаунты, которые ретвитил @protrump45, теперь удалены из Twitter, потому что все они были снимками из фотобанков, прикрепленными к аккаунтам в Twitter, которые существовали, только чтобы ставить лайки под постами @protrump45 и делиться его мемами, каковые в большинстве своем иронично поносили центральные СМИ, называя их фейковыми новостями, спонсируемыми миллиардером Джорджем Соросом", - рассказывает Коллинс. "Николь Минси (Nicole Mincy), без "e" в фамилии, жила удивительно схожей жизнью с Николь Минси (Nicole Mincey), женщиной, стоящей за снимком из фотобанка, которая ведет @ProTrump45, - говорится далее. - Обе они выросли в Нью-Джерси, согласно странице в Facebook реальной Николь и профилю на ProTrump45 Минси (Mincey). Обе сейчас учатся в университете, и обе писали блоги для ProTrump45". "Николь Минси (Nicole Mincy) - реально существующий человек - которая посещает St. Peter's University в Джерси-Сити, ставит на Facebook перед "Николь" другое имя", - выяснил автор. Девушка неоднократно настаивала на том, чтобы издание это имя не печатало, согласившись на интервью только на этом условии. Журналист связался с Минси по Facebook, а затем созвонился с ней. Она рассказала, что являлась частью группы, которая состояла примерно из десяти человек. "Группа обратилась к Николь в январе через ее Instagram, где она публиковала мемы в поддержку Трампа и свои редкие фото, - сообщает автор. - Конкретно присоединиться к блогу ProTrump45 ее попросила женщина по имени Лоррэйн". По словам Минси, Лоррэйн была из Техаса, и был еще один парень по имени Уильям. Лоррэйн продавала одежду и вела блоги на ProTrump45.com, и они хотели, чтобы Николь помогла, передает Коллинс. Все фолловеры @protrump45 в Twitter были полностью выдуманы, за исключением ее самой и женщины по имени Mary Mack, которая звалась в Twitter @MtSaintMarys, рассказала Минси корреспонденту. "Теперь этот аккаунт приостановлен из-за использования фото из фотобанка", - пишет издания. "У Николь даже нет своего собственного аккаунта в Twitter, рассказала она, - продолжает автор. - Только аккаунты в Instagram и Facebook. Вот почему между ней, Лоррэйн и Уильямом произошла крупная размолвка". Они начали использовать личность Николь и адрес ее университета для бизнеса ProTrump45, заявила девушка корреспонденту. "Они поменяли написание моей фамилии, чтобы мне было сложно об этом узнать, - рассказала Минси. - Я очень зла на них, потому что я говорила им до этого перестать использовать мою личность". Девушка сообщила, что перестала работать на ProTrump45 в начале июня. Затем, в воскресенье, рассказала Николь журналисту, ее тетя читала статью, где фигурировало ее имя. Ее ретвитнул президент Трамп - только вот это была не она. Это были Лоррэйн и Уильям, заявила девушка изданию. "У них был доступ к аккаунту, использующему ее имя, который был ретвитнут президентом, - говорится в статье. - По ее словам, она даже никогда не встречала этих людей. Она разговаривала с ними по видеочату пару раз, но это все. Теперь они контролировали ее имя и лицо модели из фотобанка". Николь рассказала изданию, что ей никогда не платили, что она даже никогда не просила денег, она "хотела вести блоги и доносить консервативный взгляд". "Причина, по которой я так не хотела говорить со СМИ, в том, что люди делали предположения, не поговорив сначала со мной", - пояснила Минси.