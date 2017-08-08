Британцы, стремящиеся получить другое гражданство после "Брекзита"

Более миллиона подданных Ее Величества, обосновавшихся на континенте, ощущают себя оставленными без внимания своего правительства при переговорах по "Брекзиту". Они изыскивают любые возможности для получения двойного гражданства, что осуществимо не во всех странах ЕС, пишет корреспондент Le Figaro в Лондоне Флорантен Колон.

Этот вопрос должен был стать приоритетом номер один в переговорах по "Брекзиту". Его легче всего урегулировать, так как добрая воля была провозглашена обеими сторонами. Тем не менее, Лондону и Брюсселю не удается прийти к соглашению о судьбе 3,2 млн европейских граждан, обосновавшихся в Великобритании, и об участи 1,2 млн британцев, зарегистрированных на континенте. Если первые являются объектом пристального внимания со стороны Евросоюза, то вторые ощущают себя преданными забвению со стороны собственного правительства. "Нас полностью игнорируют. У нас нет никого, кто бы нас представлял, и мы с трудом можем заставить услышать наш голос. Мы просто пешки", - жалуется Кэтрин Добсон, британка, поселившаяся в регионе Пуату-Шаранта, где она выпускает иллюстрированный журнал для англичан во Франции Living, распространяемый тиражом в 32 тыс. экземпляров, говорится в статье.

После двух раундов переговоров в Брюсселе ситуация все еще остается несколько неясной. Предложения ЕС заставляют пересмотреть свободу передвижения британских граждан, которые могут оказаться фактически "помещенными под домашний арест" в том государстве, где они оказались в момент "Брекзита", без права свободно поселяться в других странах Европы. "Если вы живете в Люксембурге и работаете в Брюсселе, как я, то это катастрофа", - поясняет Фиона Годфри, консультант по здравоохранению и основательница British Immigrants Living in Luxembourg (Brill). Чтобы увеличить свои шансы, многие британские граждане, работающие за рубежом, стремятся получить гражданство другой страны. Таково намерение 70% резидентов Люксембурга, опрошенных Brill. Еще необходимо там прожить не менее пяти лет и успешно сдать тест на уровень знания люксембургского языка, указывает автор.

Такой выбор гражданства невозможен в девяти европейских странах из двадцати восьми, где не разрешено двойное гражданство, говорится в статье. Там, где оно разрешено, "критерии варьируются в разных странах и даже, как в Германии, в разных регионах", рассказывает Дэниэл Тетлоу, вице-президент ассоциации British in Europe, живущий в Берлине. Эта ассоциация, насчитывающая 35 тыс. членов, пополняется со скоростью от 50 до 100 человек в день. "Впервые британцы в Европе испытывают необходимость организовываться. Еще многое предстоит сделать для борьбы против царящего повсюду непонимания по поводу нашего статуса, в том числе, внутри политического класса в Великобритании", - говорит он.

Отсюда массовое нашествие по получению европейских паспортов. 60% британцев предпочли бы сохранить свое европейское гражданство, по исследованиям Лондонской школы экономики и политических наук. Они хотят совместить несовместимое. Даже те, кто живет в Великобритании, изыскивают средства, чтобы обзавестись вторым паспортом. Они пускаются в исступленные генеалогические поиски. 10% из них могут претендовать на ирландское гражданство, если хотя бы их дедушка или бабушка родились на острове. Внезапно запросы на ирландские паспорта в Великобритании подскочили на 50% после "Брекзита", пишет Колон. Для меньшинства британских граждан, испытывающих отвращение к "Брекзиту", предстоит обеспечить себе возможность выезда. "Я знаю гораздо больше британцев, которые уехали из Великобритании после референдума, чем тех соотечественников, которые туда вернулись", - уверяет Дэниэл Тетлоу.