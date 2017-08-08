Статус первой леди: Елисейский дворец хочет заглушить полемику

Петиция в интернете против предоставления Брижит Макрон официального статуса первой леди, по американской модели, собрала более 220 тыс. подписей. Это ничего не значит. Елисейский дворец предпочел выпустить коммюнике, где вскоре будут точно прописаны роль и средства, предоставляемые первой леди, пишет журналист Le Figaro Марсело Весфрид.

Пока "статус первой леди", обещанный кандидатом движения "Вперед!", не прояснен, Брижит Макрон не решается выставлять себя напоказ. Подобная сдержанность контрастирует с президентскими выборами, когда жена кандидата постоянно была на виду, говорится в статье.

Три месяца спустя после выборов глава государства наконец готов обнародовать то, что его службы больше не называют словом "статус". Ее роль будет окончательно определена посредством простого "коммюнике"... Это изменение исполнено большого смысла. Оно выражает желание отыскать не столь торжественную формулировку, вызывающую меньше критики, полагает журналист.

Подобный метод возник, дабы смягчить полемику, возникшую под сокрушительными ударами депутатов от движения "Непокорившаяся Франция". Сторонники Меленшона выступили против предоставления средств женам президентов Французской Республики в момент дебатов о запрете парламентариям брать на работу родственников, передает автор статьи. "Брижит Макрон выделяется бюджет из государственных средств, хотя она никем не была избрана, - аргументирует депутат Юго Берналисис. - Французам не нужна прозрачность этой роли. Они хотят, чтобы этой роли вообще не существовало!"

Параллельно две недели назад появилась петиция на сайте Change.org. Она собрала более 220 тыс. подписей. У истоков этой инициативы стоит артист Тьерри-Поль Валетта, член движения "Национальное равенство". Ее текст бичует нарушение демократических принципов: "Нет никаких причин для того, чтобы жена главы государства могла получать финансирование из государственного бюджета", - написано в петиции. Тьерри-Поль Валетта требует провести "референдум" по этому вопросу, говорится в статье.

Подобное возмущение пришлось не по вкусу Елисейскому дворцу. "Жена президента - это роль де-факто, - подчеркивает один сотрудник. - Это нельзя сравнить с государственно-служебной должностью. Здесь нет никакой обязательной зарплаты". Однако уже сейчас у Брижит Макрон есть две помощницы, несколько телохранителей, а также начальник канцелярии и один пресс-секретарь, отмечает журналист.

Во время президентской кампании Эммануэль Макрон пообещал "очень быстро" положить конец тому, что он назвал "французским лицемерием". Он заявил: "Надо написать должностную инструкцию". Ее составление в конечном счете займет больше времени, чем предполагалось. "Если раньше не было статуса первой леди, то лишь потому, что эту идею очень сложно воплотить в жизнь!" - резко сказал экс-член кабинета Франсуа Олланда.

Команда "Мадам", как говорят на местном жаргоне, устроившаяся в Елисейском дворце в анфиладе контор, расположенных под частной квартирой президента, готовится к стадии официального признания "до сентября", передает Весфрид.