Показательный процесс против Алексея Улюкаева

Впервые в новейшей истории в России судят экс-министра. Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере 2 млн долларов. По всей видимости, его дело должно стать наукой для других, считает обозреватель Der Spiegel Кристина Хебель.

"Эта новость шокировала политическую элиту России: министр экономического развития Алексей Улюкаев задержан сотрудниками ФСБ после получения взятки в размере 2 млн долларов. (...) Такого не было с момента развала СССР", - пишет издание.

Арест ключевого министра показал: "никто не может чувствовать себя в безопасности в высших эшелонах власти".

Во вторник начинается судебный процесс над экс-министром, сообщает журналистка. По словам представителя суда, слушания будут проводиться в закрытом режиме. Как напоминает автор публикации, 61-летнего Улюкаева обвиняют в получении взятки в обмен на одобрение продажи акций фирмы "Башнефть" государственному нефтяному концерну "Роснефть". Экс-министр все обвинения в свой адрес отрицает.

"Мало кто верит в официальную версию", - пишет Хебель, цитируя главу Transparency International, указавшего на то, что "размер взятки соответствует уровню мэра, но никак не министра".

"Кто поверит в то, что Улюкаев стал бы давить на концерн, который возглавляет Игорь Сечин, про которого говорят, что он - второй человек в российской властной иерархии после Путина". Тем более что сделка с "Башнефтью" была давно решенным вопросом.

Улюкаев, которого всегда считали лояльным чиновником, сопротивлялся этой сделке - "он, как и другие представители либерального экономического блока, критиковал тот факт, что речь идет о мнимой приватизации и одно госпредприятие продается другому". Правда, замечает автор, другие выражали это мнение осторожнее Улюкаева.

"По мнению экспертов, своей критикой Улюкаев перешел дорогу Сечину. Глава "Роснефти" - основной представитель "силовиков", выходцев из спецслужб и армии, которые пришли к власти в России вместе с бывшим офицером КГБ Владимиром Путиным", - говорится в статье.

"Следует исходить из того, что ФСБ не могла действовать без ведома Путина. Спецслужбы прослушивали Улюкаева в течение 6 месяцев до его ареста - это свидетельствует о том, что все было спланировано заранее и было направлено против министра лично, а не против лагеря сторонников экономических реформ".

Сегодня сложно предположить, чем закончится процесс над Улюкаевым. "Это может зависеть и от того, какая роль отведена экс-министру в СМИ на фоне избирательной кампании по выборам президента. С его помощью можно было бы инсценировать якобы имеющую место борьбу Кремля с коррупцией в высших эшелонах власти", - полагает журналистка.