Лев Гудков: "Молодежь больше всего поддерживает Путина"

Лев Гудков как никто другой понимает "русскую душу": в интервью Die Welt директор "Левада-центра" рисует пессимистичную картину будущего своей родины, которое будет и дальше зависеть от воли хозяина Кремля Владимира Путина.

"Кокетством" называет Лев Гудков тактику президента Путина не говорить ничего конкретного по поводу своего участия в президентских выборах в марте 2018 года. "Чем меньше он сам говорит, тем стабильнее его рейтинги. Пропагандистская машина уже запущена в работу. Путин постоянно мелькает в СМИ, которые сообщают обо всех его поездках. "Горячую линию" с президентом и его встречу с детьми передают в режиме реального времени, по телевизору показывают, как он раздает чиновникам поручения. (...) Опросы демонстрируют нам, что готовность голосовать за него постепенно растет: с 40% в январе до 63-65% на сегодняшний день. Это довольно серьезная мобилизация. (...) Народ должен попросить его остаться у руля в государстве. Это однозначная подготовка к выборам. Таким образом насаждается впечатление, что альтернативы ему нет".

Путин, продолжает социолог, "играет символичную роль как лидер нации, выступающий за национальное единство, безопасность и международный престиж". "Абсолютное большинство россиян уверены в том, что Путин добился весомых результатов во внешней политике - это и последствия конфронтации с Западом, аннексии Крыма и войны в Восточной Украине и Сирии. Что касается внутренней политики, то здесь на счету Путина скорее сплошные неудачи: отсутствие экономического роста, коррупция, террористическая угроза, которая никуда не делась. Однако, как это нередко случается при диктатуре и авторитарных режимах, виновными в этом оказываются другие - правительство или губернаторы".

Останавливаясь на социальных протестах в России, Гудков указывает на то, что, например, акции протеста дальнобойщиков поддерживают до 45% населения страны. "Но лишь немногие готовы примкнуть к акциям", - говорит Лев Гудков. Социолог сомневается, что эти настроения способны перерасти в крупномасштабное политическое движение.

"И это несмотря на то, что экономическая ситуация не улучшается. После введения санкций и падения цены на нефть россияне стали более негативно оценивать и собственную покупательскую способность. Люди сегодня приспосабливаются к кризису. Хотя причины для недовольства и существуют, однако все конфликты и забастовки носят локальный характер. Организации, которая бы координировала протесты по всей стране (...), не существует".

Акции протеста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, "не пользуются большой поддержкой даже при том, что тема коррупции важна для людей. Но она воспринимается как привычное зло. Один скандал следует за другим. По моим оценкам, ежегодно появляется около 850-900 сообщений о том, что против того или иного чиновника начато уголовное дело. Это создает картину абсолютно коррумпированного госаппарата - и эту оценку разделяют порядка 80% россиян", сообщает Гудков.

"Навальный очень талантливый политик. В отличие от других оппозиционеров ему удалось создать собственные сети несмотря на непростые условия медийной изоляции. (...) Против него работает мощная пропагандистская машина - особенно эффективна ее работа в провинции. В Москве его поддерживает практически каждый четвертый респондент. В среднем по стране за него хотели бы проголосовать 3-4% опрошенных. Из тех, кто вообще готов идти на выборы, это были бы максимум 10%".

По мнению Льва Гудкова, журналисты исказили картину последних акций протеста, утверждая, что Навального поддерживает в основном молодое поколение. "Большинство сторонников Навального - люди в возрасте от 25 до 40 лет. В последних акциях протеста приняли участие действительно много юных россиян - но это не все поколение, а скорее дети представителей среднего класса. (...) В последнее время по школам прокатилась новая волна патриотизма, там детям снова стали навязывать больше идеологии. Молодежь в крупных городах стала воспринимать это как насилие над собой", - говорит социолог, замечая, что к протесту готова лишь тонкая прослойка представителей молодого поколения, 2-3%.

На самом деле, продолжает он, "молодежь поддерживает больше всего именно Путина. Они выросли при Путине, пропаганда оказывает на них самое сильное воздействие. (...) Одновременно молодежь - прежде всего в провинции - больше подвержена всякого рода комплексам неполноценности, укоренившимся после развала СССР. Он думают: жизнь в стране стала лучше, то есть Россия стала нормальной страной. Но несмотря на это в мире ее считают отсталым, практически бандитским государством". Отсутствие уважения воспринимается в этой среде болезненно, а пропаганда работает убедительнее, отмечает собеседник Die Welt.

"Пропаганда не говорит, что в России жизнь лучше, чем на Западе. Она утверждает, что везде одинаково плохо. Это парализует любую надежду на преобразования и готовность участвовать в политической жизни. Более 80% россиян говорят, что не имеют влияния на политику, но, когда их спрашиваешь, хотели бы они это влияние получить, большинство отвечает отрицательно", - отмечает Гудков.

Россияне в принципе хотели бы смены власти, однако в сегодняшней ситуации жители страны считают, что будет лучше, если Путин останется у власти. "Они связывают с ним надежды на экономическую стабильность, на рост - как в период с 2002 по 2012 год", - замечает глава "Левада-центра".

"Нужно подождать. Доходы населения будут сокращаться. Это значит, что вместе с ними будет уменьшаться и поддержка - если, конечно, не случится чего-то похожего на войну на Донбассе, в Сирии или конфликта с Турцией", - говорит социолог, указывая на то, что любой конфликт ведет к консолидации власти.

Комментируя в заключение российско-американские отношения, Лев Гудков отмечает, что "пика антиамериканизм достиг после аннексии Крыма. (...) После победы Трампа негативное отношение к США резко пошло на спад. Но когда выяснилось, что Трамп не готов к перезагрузке отношений на условиях России, пропаганда снова заработала более интенсивно и негативный настрой снова пошел вверх".