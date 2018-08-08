Россия, Южная Осетия и Грузия - не примирившиеся

После войны 2008 года у Грузии больше нет доступа к Южной Осетии, считающей себя и признанной Россией независимым государством. Несмотря на попытки примирения, отношения между тремя странами отравлены по сей день, считает журналист Deutschlandfunk Тилко Грис.

О том, кто развязал пятидневную войну, до сих пор ведутся жестокие споры. Комиссия из историков, юристов, политических и военных аналитиков изучила по поручению Евросоюза ход конфликта и пришла к выводу: войну начала Грузия.

В общей сложности в результате войны погибли около 850 человек, более 100 тыс. стали беженцами. Начало боев стало эскалацией "долгого периода растущей напряженности, провокаций и конфликтов", говорится в докладе.

Южная Осетия еще задолго до этого хотела большей автономии. Неоднократно происходили бои с грузинскими войсками. Москва, в свою очередь, давно воспринимала устремленность правительства в Тбилиси в направлении НАТО и ЕС как нарушение своей зоны влияния, передает издание.

Россия, Южная Осетия и Грузия до сих пор не примирились, продолжает автор статьи. И страдают от этого в первую очередь мирные жители. Так, в поселке для беженцев Шавшвеби людям очень нелегко: вода здесь подается только по определенным часам, хорошая работа в дефиците. Сейчас, летом, многие беженцы могут работать на полях за 20 лари в день, что составляет около 7 евро. Зимой остается только ждать следующего лета, повествует Грис.

По словам Наполеона Милоравы, директора грузинской благотворительной организации Charity Humanitarian Centre Abkhazeti, интеграция беженцев из Южной Осетии сложна во многих отношениях. В частности, среди них, согласно статистике, больше распространены заболевания, у них ниже уровень образования.

"Одна из наших главных задач - дать местному населению чувство безопасности, подорванное в конфликте 2008 года, - говорит один из членов Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС). - Мы можем делать это на грузинской стороне и охотно занимались бы этим и на стороне Южной Осетии, но нам не разрешено ездить ни в Южную Осетию, ни в Абхазию. При этом, согласно "соглашению из шести пунктов" о прекращении огня, заключенному в 2008 году, миссии наблюдателей ЕС должно быть разрешено въезжать на эту территорию".

Это, наряду с размещением военного персонала на 19 военных базах, является нарушением плана мирного урегулирования, который был подписан и Москвой, отмечает журналист.

Миссия ЕС ведет свою деятельность с октября 2008 года, сейчас в ней насчитывается около 200 наблюдателей из 23 стран-членов ЕС. На внедорожниках они патрулируют так называемую "административную демаркационную линию". О границе речи быть не может, так как Евросоюз не признает Южную Осетию и Абхазию самостоятельным государствами.

При этом, как заявляет руководитель миссии Эрик Хёг, Москва, пренебрегая "соглашением из шести пунктов" о прекращении огня, с 2009 года превращает демаркационную линию в границу. "С тех пор мы наблюдаем создание военных баз вдоль демаркационной линии. Речь идет о том, чтобы контролировать людей, товары и машины, то есть, в сущности, создать фактическую границу", - заявил Хёг.

Грузинские СМИ постоянно сообщают о том, что в районе демаркационной линии от грузинской территории постепенно отделяются новые квадратные метры земли: фермеры больше не могут возделывать свои поля, деревни делятся на части. Со стороны Южной Осетии демаркационная линия закрыта для людей и транспорта.

Эксперты считают, что спецслужбы Южной Осетии работают под руководством российских спецслужб. Влияние России велико и в финансовой сфере: согласно запланированному бюджету, расходы Южной Осетии в этом году составят около 7,7 млрд рублей. Около 86% этих денег заплатит Россия. При этом влияние Грузии систематически ограничивается: недавно в школах отменили преподавание на грузинском языке, сообщает Грис.

В апреле Кетеван Цихелашвили, министр Грузии по вопросам примирения, выступила с новым проектом, который, хотя и не признает статус отделившихся республик, должен облегчить жизнь регионов. В частности, жители Южной Осетии, так же, как и граждане Грузии, должны получить возможность использовать льготные условия в товарообмене с ЕС, с которым заключено Соглашение об ассоциации, говорится в статье.

Вступление в Евросоюз и НАТО по-прежнему остается целью Грузии, подчеркивает автор статьи. Кроме того, Грузия делает ставку и на военное сотрудничество с США, которое остается нерушимым и при администрации Трампа. Как регулярно показывают опросы общественного мнения, западный курс правительства в Тбилиси по-прежнему пользуется широкой поддержкой у населения.

Спустя десять лет после войны политические отношения между Грузией, Южной Осетией и Россией остаются напряженным. "В лице Южной Осетии Россия нашла для себя не признанный международным сообществом и затратный объект для финансовой помощи и на долгий срок настроила против себя большинство населения Грузии. Сама Грузия надолго потеряла доступ к двум своим регионам. Решения в ближайшее время не предвидится. Одним из немногих признаков, которые могут пообещать некоторую разрядку, является рост количества туристов из России. Возможно, в долгосрочной перспективе это смягчит обоюдную отчужденность", - полагает Грис.