8 августа 2018 г. Катрин Хилле | Financial Times Перемены в настроениях россиян указывают, что Путина ждут неприятности "Менее 5 месяцев назад российский электорат переизбрал Владимира Путина, причем тот набрал наибольший процент голосов для любого президента со времен распада СССР", - пишет корреспондент Financial Times Катрин Хилле. "Но если этот результат указывал на решительное одобрение политики Путина, то люди, похоже, передумали. Серия соцопросов, результаты которых были опубликованы на прошлой неделе, наводит на мысль, что россияне пресытились ненавистью к Западу, не соглашаются с направлением, в котором движется страна, и готовы протестовать. Если подобные настроения упрочатся, у Путина будут резоны для беспокойства. Это равносильно неприятию всего, что было характерно для его предыдущего президентского срока, - склонности ставить патриотизм выше личных экономических интересов, поощрения менталитета "осажденной крепости" в пику западным ценностям и очернения тех, кто осмеливался оспаривать его курс", - говорится в статье. Газета приводит данные опроса "Левада-центра" от середины июля: впервые с декабря 2013 года россиян, которые относятся к США положительно, оказалось больше, чем тех, кто относится негативно. Согласно другому опросу той же организации, впервые с февраля 2014 года менее 50% респондентов считают, что ситуация в России движется в правильном направлении. В июле 41% респондентов счел протесты из-за экономических проблем вероятными, а 28% выразили желание в них участвовать (в марте нынешнего года так ответили, соответственно, 17% и 8%). За последние 3 месяца число тех, кто готов выходить на политические протесты, выросло почти вчетверо - до 23%. "Протестные настроения, замеренные в июле, - самые мощные с тех пор, как в 2000 году Путин пришел к власти", - заключает издание. По данным "Левада-центра", личная популярность Путина уменьшилась до минимума с 2013 года: 32% относятся к нему неодобрительно. "Если эта тенденция продолжится, россияне, возможно, в конце концов решат, что вместо "Путина 4.0" предпочтут вообще обойтись без Путина", - заключает автор. Источник: Financial Times