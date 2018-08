8 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Реакция Запада "граничила с равнодушием" Многие на Западе не осознали значения российско-грузинской войны 2008 года. "Вялая международная реакция на вторжение и оккупацию поощрила российский авантюризм в ближнем зарубежье", - указывает Саакашвили. "Один из первых сильных ударов по опорам миропорядка нанес 10 лет назад Путин, когда направил российские силы в Южную Осетию для поддержки сепаратистов", - пишет The Washington Post; это сформировало способ действия, примененный позже против Украины. "Как и многие другие главы государств, я планировал посетить летнюю Олимпиаду в Пекине 2008 года. Я отменил поездку после того, как поддерживаемые Россией сепаратисты начали обстреливать грузинские позиции в отколовшемся регионе Южная Осетия", - вспоминает бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в статье для The Wall Street Journal. "Задолго до своего классического вторжения в Грузию Россия открыто поддерживала боевиков-сепаратистов, организовывала кибератаки и использовала дезинформацию для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - утверждает он. Тысячи российских солдат до сих пор оккупируют одну пятую грузинской территории, говорится в статье. "Крупнейшей победой Путина стало выявление раскола на Западе, - продолжает Саакашвили. - Многие европейские и американские лидеры быстро и недвусмысленно осудили Россию, но лоббисты, проплаченные Кремлем, и западные правительства, занимающиеся выгодными энергетическими и оборонными сделками с Москвой, возложили вину на Грузию". "Многие из наших партнеров на Западе не смогли осознать, что грузинский конфликт, в конечном итоге, имел отношение не только к Грузии. В целом вялая международная реакция на вторжение и оккупацию поощрила российский авантюризм в "ближнем зарубежье". Вместе с Лехом Качиньским, покойным президентом Польши, я предупреждал, что Украина станет следующей целью Путина. Мало кто воспринял это предупреждение всерьез в 2008 году. Шесть лет спустя наше предсказание сбылось", - пишет экс-президент Грузии. Захват грузинских регионов и Крыма имел целью не просто территориальное расширение, отмечает Саакашвили. Россия создает и продлевает "замороженные конфликты", чтобы не допустить вступление в НАТО стремящихся к этому стран. Странам, расположенным "на задворках" России, - Грузии и Украине - следует предложить реалистичную "дорожную карту" для вступления в альянс, призывает автор. "ЕС и США не должны уступать в вопросе санкций, пока Россия не выведет войска с незаконно оккупированных территорий, полностью и без всяких условий", - пишет он. "Запад имеет преимущества перед Россией, но постоянно отказывается их использовать. Пока это продолжается, эхо вторжения в Грузию будет звучать громче и громче", - заключает Саакашвили. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию, чтобы вернуть под контроль этот пророссийский сепаратистский регион, пишет журналистка La Croix Нинон Булкаэрт. За пять дней войска Москвы разгромили грузинскую армию и стали угрожать захватом Тбилиси. В результате мирного договора российские войска были отведены, однако Москва признала независимость сепаратистских регионов Южная Осетия и Абхазия и с тех пор сохраняет там сильное военное присутствие; десятки тысяч грузин вынуждены были покинуть сепаратистские области; дошло до того, что в докладе ЕС говорится об "этнической чистке", указывает автор. Начиная с 2008 года Москва постоянно оказывает давление на Тбилиси, в частности беспрестанно преобразовывая границу между Южной Осетией и Грузией, которая так и не определена, говорится в статье. "Таким способом поддерживается чувство страха, - полагает Сесиль Вассье, политолог, специалист по России и СССР. - Русские дают понять грузинам, что если они захотят занять всю территорию, то смогут это сделать. И, как следствие, НАТО не хочет принимать такую страну, у которой нет полного контроля над своими границами". "Взгляд со стороны позволяет осознать, что слабость западной реакции и отсутствие санкций вдохновили Россию на начало боевых действий за пределами своей территории. Именно это подготовило почву сначала для Украины - с Крымом и Донбассом - а затем для Сирии", - полагает Торнике Гордадзе, бывший грузинский министр. "Это дремлющий, а не замороженный конфликт, - уточняет Гордадзе. - Как только Грузия станет претендовать на присоединение к НАТО, Россия может возобновить атаку". "Если сегодня структура либерального миропорядка рискует обрушиться (собственно, так и есть), то когда именно впервые зашатались ее опоры?" - вопрошает обозреватель The Washington Post Роберт Кейган. "Многие считают, что проблемы начались с избранием президента Трампа", однако "трещины в миропорядке появились задолго до Трампа", говорится в статье. По мнению автора, один из первых сильных ударов по опорам миропорядка "нанес 10 лет назад Владимир Путин, когда направил российские силы в Южную Осетию в соседней Грузии для поддержки сепаратистов, опирающихся на Россию. Президент Грузии Саакашвили, опасаясь полномасштабного вторжения, приказал своим войскам атаковать и тем самым попался в ловушку Путина. Воспользовавшись грузинской атакой как предлогом, Путин начал то самое полномасштабное вторжение". По мнению автора, реакция Запада "граничила с равнодушием". Тогдашний президент США Джордж У.Буш "даже не ввел санкции", напоминает Кейган. Автор пересказывает мнение экс-посла США в России Майкла Макфола: следующий президент США Барак Обама и его команда извлекли из событий в Грузии урок, что Соединенным Штатам нужно улучшить отношения с Москвой ради предотвращения конфронтаций в будущем. "Российско-грузинская война сформировала способ действия, примененный Путиным против Украины почти ровно шесть лет спустя", - пишет автор. "Российская атака на Грузию также продемонстрировала эффективность путинской версии об обиде. Хотя агрессию совершила Россия, на Западе многие винили других - Саакашвили, Буша, НАТО - за то, что они "вынудили" Путина к определенным действиям. Сегодня "реалисты" и левые винят США и Запад в провоцировании Путина на Украине. У России должна быть своя сфера интересов, утверждают они. Расширение НАТО вселило в Путина и россиян ощущение небезопасности", - пишет автор. Однако Макфол разъясняет, что эта версия - по большей части миф, который Путин разработал, чтобы оправдать перед согражданами свое все более автократическое правление. Удивительными выглядят результаты опроса, обнародованные недавно "Левада-центром", пишет журналист Sueddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен: 20% россиян ничего не знают о российско-грузинской войне, которая началась ровно 10 лет назад; 56% респондентов о ней "что-то слышали". Как поясняет руководитель центра Лев Гудков, российские СМИ скупо освещают события, связанные с Грузией. "В Грузии, напротив, воспоминания свежи: это связано и с 20 тыс. беженцев, и с неутихающими спорами вокруг границ, и неустанными сетованиями правительства на потерю одной пятой территории", - передает Нингуйзен. Как заявил во вторник президент страны Георгий Маргвелашвили, "мы не должны бояться называть вещи своими именами. Действия, которые Россия предпринимает против суверенного государства, являются войной между Россией и Грузией, агрессией, оккупацией и серьезным нарушением международного права", - цитирует Нингуйзен. Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. И хотя ее примеру последовали лишь Венесуэла, Никарагуа и некоторые островные государства, "Тбилиси давно потерял контроль над этими территориями", констатирует журналист. "С тех пор Грузия ищет защиты у Запада, - говорится в статье. - Для Грузии сотрудничество с альянсом имеет большое значение: Грузия задействована в миссии Resolute Support в Афганистане и ставит перед собой цель вступления в НАТО". На практике невозможно предсказать, когда страна действительно сможет стать членом альянса. Путин недавно предостерег от "агрессивных шагов" и указал на то, что вступление Украины или Грузии в НАТО будет иметь "серьезные последствия". Россия и Грузия, продолжает Нингуйзен, до сих пор не возобновили дипломатических отношений. Напряженность на границе не ослабевает. Грузины уже многие годы жалуются на то, что по ночам кто-то постоянно понемногу передвигает заграждения на границе вглубь грузинской территории. Грузинский фотограф Тако Робакидзе рассказала изданию, что о 84-летнем мужчине, "который обнаружил в своем персиковом саду пограничный столб, который свидетельствовал о том, что он теперь живет на территории Южной Осетии". "Люди живут в постоянной неуверенности. Местные жители то и дело задерживаются за незаконное пересечение границы - их отпускают примерно за 30 долларов", - передает автор. Как заявил в беседе с журналистом руководитель наблюдательской миссии EUMM Эрик Хёг, "крестьяне в последние годы лишились доступа к своим землям". "А из тех, кто не лишился, многие не хотят их возделывать - из страха быть задержанными российскими пограничниками или некими людьми в форме", - сказал Хёг. Он требует участия "всех сторон" для разрешения спорных ситуаций, иначе "конфликт может разгореться с новой силой". 