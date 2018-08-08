Через десять лет после войны Грузия все еще испытывает давление России

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия вошла в Южную Осетию, чтобы вернуть под контроль этот пророссийский сепаратистский регион. Десять дет спустя Грузия все еще остается ослабленной и разделенной страной, пишет журналистка La Croix Нинон Булкаэрт.

За пять дней августа 2008 года войска Москвы разгромили грузинскую армию и стали угрожать захватом Тбилиси. В результате мирного договора российские войска были отведены, однако Москва признает независимость сепаратистских регионов Южная Осетия и Абхазия и с тех пор сохраняет там свое сильное военное присутствие. В то же время десятки тысяч грузин вынуждены были покинуть две сепаратистские области, дошло до того, что в докладе Евросоюза говорится об "этнической чистке", указывает автор статьи.

"У России нет никакого интереса находиться в Южной Осетии или в Абхазии, разве что для того, чтобы помешать Грузии примкнуть к таким западным структурам, как ЕС или НАТО, - считает Сесиль Вассье, политолог и профессор университета Rennes-2, специалист по России и СССР. - Российское правительство не хочет отпускать окружающие его страны".

Начиная с 2008 года Москва постоянно оказывает давление на Тбилиси, в частности беспрестанно преобразовывая границу между Южной Осетией и Грузией, которая так и не определена, говорится в статье.

"Таким способом поддерживается чувство страха, - полагает Вассье. - Русские дают понять грузинам, что если они захотят занять всю территорию, то смогут это сделать. И, как следствие, НАТО не хочет принимать такую страну, у которой нет полного контроля над своими границами".

"Взгляд со стороны позволяет осознать, что слабость западной реакции и отсутствие санкций вдохновили Россию на начало боевых действий за пределами своей территории. Именно это подготовило почву сначала для Украины - с Крымом и Донбассом - а затем для Сирии", - полагает Торнике Гордадзе, бывший грузинский министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, преподаватель-исследователь в Институте изучения политики (Париж).

"В настоящее время атлантистские амбиции Грузии, судя по всему, находятся в режиме ожидания, но, если вопрос о ее присоединении к НАТО снова начнет обсуждаться, война может быть перезапущена", - пишет журналистка.

"Это дремлющий, а не замороженный конфликт, - уточняет Гордадзе. - Как только Грузия станет претендовать на присоединение к НАТО, Россия может возобновить атаку".