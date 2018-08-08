Евросоюз никогда еще не становился объектом столь грубого штурма

Европа, несущая потери одновременно из-за Дональда Трампа и Владимира Путина, впервые переживает настоящий экзистенциальный кризис. Однако ответственность за это ложится также на ее руководителей, пишет историк, специалист по геостратегии, основатель и президент Французского института стратегического анализа (IFAS) Франсуа Жере в дискуссионной рубрике Le Monde.

Само существование Евросоюза сегодня ставится под сомнение. Маневры, проводимые главным образом Дональдом Трампом, разворачиваются на четырех фронтах: Иран, торговля, оборона и миграционная политика государств-членов ЕС, отмечает автор статьи.

Ни в малейшей степени не считаясь с увещеваниями со стороны ЕС, Трамп 8 мая вышел из Венского соглашения по иранской ядерной программе, подписанного в июле 2015 года с Тегераном, говорится в статье.

Торговая война была открыто объявлена на саммите "большой семерки" 8 и 9 июня, напоминает эксперт. Сегодня американский президент угрожает Терезе Мэй пересмотром американо-британских торговых соглашений, если она не согласится с его мнением о жесткой версии "Брекзита".

"Что касается обороны, накануне саммита НАТО, проходившего 11 и 12 июля, американский президент, манипулируя статистическими данными, решительно заставил пересмотреть вопрос о независимости Германии в отношении России, упоминая о ее энергетической зависимости. В сущности, весьма оригинально: США отказываются финансировать безопасность Европы, которая должна тратить больше на закупку американских вооружений. О каких-либо европейских преференциях речь не идет", - отмечает Жере.

Наконец, администрация Трампа, извлекая выгоду из европейских раздоров по миграционной проблеме, способствует распаду традиционных политических партий, смешивая все тенденции. Вновь назначенные американские послы открыто поддерживают крайне правые популистские партии в Италии, Германии, Великобритании и в Центральной Европе, утверждает автор.

"В этом штурме Трамп не одинок. Все происходит так, будто другие великие державы сложили вместе свою вредоносность, дабы разрушить Евросоюз. Встреча в Хельсинки 16 июля между Трампом и Путиным сигнализирует об опасном сговоре как по этому пункту, так и по другим. Россия находит повод для того, чтобы ослабить экономического соперника и политического конкурента. Путин готов воспользоваться удобным случаем для перезапуска своего большого проекта евразийского пространства. Кроме того, он может взять реванш над ЕС, который после вторжения в Крым наложил санкции против его страны и поддерживает правительство Киева, выступая против сепаратистов Донбасса", - анализирует Жере.

Китай тоже, судя по всему, извлек уроки из европейского ослабления. Он надеялся и уповал на образование Европы-сверхдержавы, что благоприятствовало бы многополярности мира и созданию противовеса США. Констатируя европейскую неспособность к стратегической автономизации, Пекин приступил к маневрам, которые объективно ведут к расколу европейцев. Когда грандиозные амбиции "Новых шелковых путей" не встретили искреннего одобрения со стороны Франции и Германии, Китай стал разрабатывать собственную инфраструктурную программу с государствами Центральной и Восточной Европы, комментирует автор статьи.

Между тем ответственность за этот кризис отчасти ложится на руководителей ЕС, которым не удалось перейти на высшую ступень сверхдержавы с политико-стратегической самостоятельностью в важнейших областях, и как результат - отсутствие общей внешней политики, проволочки с европейской обороной, отсутствие общей финансовой и валютной политики, указывает эксперт. И наконец, европейские руководители неспособны выстроить долгосрочную стратегию по миграционной проблеме.

По всем этим причинам ЕС сталкивается со своим первым экзистенциальным кризисом. Трамп назначил ЕС в качестве врага. Неизбежное следствие: Трамп является врагом ЕС. А значит, надо противодействовать ему по четырем фронтам его атаки. Однако раскол среди стран-членов ЕС, их слабость по сравнению с американской экономикой, их зависимость в сфере обороны делают невозможным совершение единодушного рывка. Настоятельно необходимо сплотить свои ряды вокруг тех, у кого есть неподдельная заинтересованность в сохранении суверенного Евросоюза. Кто способен встать во главе? Достаточно ли будет тандема Макрон-Меркель для полной переделки Евросоюза? - задается вопросом Жере.