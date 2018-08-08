Просочившийся документ: Путин сделал Трампу предложение по вопросу о контроле над вооружениями

Владимир Путин представил президенту Дональду Трампу ряд просьб во время их личной встречи в Хельсинки в прошлом месяце, включая новые переговоры о контроле над ядерными вооружениями и о запрете космического оружия, согласно российскому документу, доступ к которому получило издание Politico.

Страница с предложенными для переговоров темами, ранее не публиковавшаяся, предлагает новый взгляд на предмет диалога 16 июля, в который даже высшие советники Трампа, по их словам, не были посвящены в то время. Путин сообщил содержание документа Трампу во время их двухчасовых переговоров, согласно американскому государственному советнику, предоставившему перевод документа на английский.

"Новые подробности доказывают, что Путин по-прежнему заинтересован в сохранении традиционного сотрудничества двух стран по ядерным вооружениям, несмотря на все прочие трения, по словам одного участника недавних неофициальных переговоров по вооружениям в Москве", - говорится в статье.

Белый дом, отказавшийся ответить на большую часть вопросов о том, что обсуждали Трамп и Путин, не подтвердил и не опроверг подлинность документа, отмечает издание.

Некоторые консервативные сторонники жесткой линии в вопросах обороны в США предупреждали не доверять предложениям Путина по контролю над вооружениями. Они предполагают, что его целью является встать на пути приоритетов Трампа по модернизации ядерного арсенала Америки и создания космических вооруженных сил, говорится в статье.

"Но, в общей сложности, контроль над ядерными вооружениями остается одной из немногих сфер взаимоотношений США и России, пользующейся двухпартийной поддержкой в Конгрессе", - пишет издание.

В российском документе перечислен ряд областей, в которых две страны могут сотрудничать с целью уменьшения ядерной опасности и восстановления утраченного доверия, сообщает Politico.

Он начинается с продления Договора о СНВ-III, уточняет издание.

Россия предлагает, чтобы оба государства "рассмотрели возможность продления на пять лет" договора, срок действия которого истекает в начале 2021 года, "исходя из того, что существующие проблемы, связанные с реализацией договора, будут урегулированы", говорится в документе.

Что более спорно, в документе описаны планы Москвы "подтвердить приверженность" соглашениям, относящимся к "ракетам средней дальности".

США обвинили Россию в нарушении этого соглашения путем развертывания крылатых ракет, способных преодолеть более 500 км. В ответ Конгресс в прошлом году предоставил финансирование для разработки американской версии ракеты, а некоторые республиканцы, сторонники жестких мер, призвали администрацию Трампа полностью выйти из договора, чтобы не давать русским военного преимущества.

В российском документе также затронута перспектива создания нового договора по космосу, запрещающего обеим странам размещать оружие на орбите, - призывая оба государства "обсуждать вопрос о нераспространении оружия в космосе", говорится в статье.

"Считается, что обе страны, наряду с Китаем, работают над противоспутниковым оружием и другими наступательными средствами для нападения на космические объекты", - уточняет издание.

В российском обращении также затрагивается растущая напряженность в Восточной Европе и предложение Вашингтону и Москве "принять меры для предотвращения инцидентов при осуществлении военной деятельности в Европе, а также для повышения доверия и прозрачности в военной сфере".

В российском документе перечислен ряд возможных мест для проведения дальнейших переговоров, пишет издание. В нем предложено провести консультации по "стратегической стабильности" под руководством заместителя госсекретаря и заместителя министра иностранных дел, которые могли бы обсудить множество других острых вопросов, таких как Сирия. Также рекомендуется провести так называемый диалог 2 + 2 между госсеком США и министром обороны и их российскими коллегами, а также встречи между главами вооруженных сил США и России.

Однако, как именно администрация Трампа планирует продолжить работу по контролю над вооружениями, остается непонятным, отмечает издание.