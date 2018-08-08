Появится ли наконец-то склад "запчастей" для людей?

У тяжелобольных людей появилась надежда: команда американских исследователей совершила прорыв в создании искусственных органов, передает корреспондент Der Spiegel Йоханн Гролле.

Ученым из Техасского университета под руководством иммунолога Джоан Николс удалось создать функционирующее легкое. Свое исследование ученые описали в журнале Science Translational Medicine.

Сначала исследователи провели децеллюляризацию легкого, взятого у свиньи, - так ученые называют процедуру, во время которой они с помощью различных средств аккуратно освобождают орган от всех живых клеток. В результате остается только своеобразный каркас из мертвого коллагена и молекул хрящевой ткани, поясняет автор статьи.

Затем ученые "заселили" каркас стволовыми клетками и снабжали их стимуляторами роста и питательными веществами до тех пор, пока скелет легкого не созрел до своего прежнего вида, состояния и цвета, однако на этот раз уже с помощью клеток другого животного. Особый прием заключался в том, чтобы сначала заполнить каркас стволовыми клетками кровеносных сосудов и только потом вырастить вокруг каркаса остальную ткань, повествует Гролле.

По одному выращенному таким образом легкому ученые пересадили четырем свиньям. Созданные в лабораторных условиях легкие успешно прижились в организме животных. Они отлично развивались и хорошо снабжались кровью. В пересаженных органах даже поселились типичные для легких бактерии, а главное, ученые не зафиксировали никакой реакции отторжения со стороны иммунной системы свиней, отмечает журналист.

Правда, функцию обеспечения организма кислородом выполняло и второе, "родное" легкое. Ученые побоялись образования тромбов и не подключили пересаженный орган к легочной артерии - это ученые хотят сделать в следующий раз.

Опыт на свиньях - это только первый эксперимент, который должен показать, что выращивание жизнеспособных легких в принципе возможно, говорит Николс. До той поры, когда люди с заболеваниями легких смогут получать органы, выращенные в лаборатории, необходимо провести еще много исследований. По оценке исследовательницы, человек впервые сможет вздохнуть с помощью искусственного легкого не ранее чем через 10 лет, передает автор статьи.