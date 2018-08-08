Массаж спины делает коров счастливыми

Судя по всему, возможность почесать себе спину так же важна для коров, как и корм, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Команда ученых из Университета Британской Колумбии в Ванкувере провела мотивационный тест, основывающийся на предположении: чем больше усилий предпринимает животное, чтобы получить доступ к определенному ресурсу, тем он для него важнее. Во время эксперимента коровам приходилось открывать двери, чтобы добраться до корма или до щетки. При этом дверь можно было утяжелить грузом. Чем больше был его вес, тем тяжелее было открыть дверь. Чем тяжелее открыть дверь, тем выше должна была быть мотивация коровы, предположили ученые. В эксперименте приняли участие десять коров молочной породы.

Исследование показало: коровы прилагали одинаковые усилия и для того, чтобы добраться до щетки и использовать ее, и для того, чтобы заполучить свежий корм. По мнению ученых, это подтверждает важность щеток для животных.

С помощью щеток коровы могут чистить свою шерсть и, например, избавляться от паразитов. Но, очевидно, возможность воспользоваться щеткой влияет и на общее самочувствие животных и помогает им бороться со стрессом, отмечает автор статьи.

"Щетки для коров оказывают положительное воздействие на самочувствие и, соответственно, на молочную продуктивность животных", - подтверждает результаты исследования Людвиг Бёргер, руководитель подразделения молочной продукции Немецкого крестьянского союза.