Украденные отпечатки пальцев: как в теневом сегменте интернета торгуют вашими биометрическими данными

Биометрические данные должны полностью нас идентифицировать, тем самым делая более безопасным использование документов, удостоверяющих личность, смартфонов и многого другого. Однако представители криминального мира давно начали ими торговать, ставя нас перед неразрешимой проблемой, пишет корреспондент Stern.

Как рассказывают в своем репортаже журналисты телекомпании ARD, в "даркнете" (теневой сегмент интернета. - Прим. ред.) с целью продажи давно курсируют целые списки биометрических данных. "Украденные идентификационные данные преступники используют в криминальных целях", - передает издание.

"Если вашими данными воспользовались хотя бы один раз, вы не сможете больше ими пользоваться в течение всей вашей жизни", - рассказывает в репортаже эксперт Гуннар Порада. "Неразрешимая дилемма - отпечатки пальцев не изменишь, как какой-нибудь пароль", - замечет автор публикации.

"Другой проблемой в случае с биометрическими данными является та легкость, с которой к ним можно подобраться", - пишет автор. Как удалось выяснить ученым, преступникам достаточно фотографии хорошего разрешения наших отпечатков пальцев, чтобы сделать копии. "Еще хуже то, что государства и компании выстраивают гигантские базы данных, куда вносятся биометрические данные, что делает их потенциальной добычей хакеров", - говорится в статье.

В США, сообщает издание, в ходе одной-единственной кибератаки были украдены данные на 5,6 млн человек, в Индии - на 1,2 млрд. Опасность в этой связи представляют собой и сканнеры, при помощи которых в различных ведомствах снимаются отпечатки пальцев - "данные от сканнера в компьютер поступают в нешифрованном виде".

"Кража личных данных очень скоро может обрести непредсказуемые масштабы", - резюмирует автор.