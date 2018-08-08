Страна заборов и могил

В ночь на 8 августа 2008 года началась война между Россией и Грузией. Она продлилась пять дней и закончилась сокрушительным поражением последней. Российские войска вторглись глубоко в Грузию, Абхазия и Южная Осетия отделились от нее. Грузия с тех пор ищет защиты у Запада, пишет в статье на сайте Sueddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен.

Удивительными выглядят результаты опроса, обнародованные недавно "Левада-центром": 20% опрошенных россиян ничего не знают о той войне, которая началась ровно 10 лет назад; 56% респондентов о ней "что-то слышали". Как поясняет руководитель центра Лев Гудков, российские СМИ скупо освещают события, связанные с Грузией.

"В Грузии, напротив, воспоминания свежи: это связано и с 20 тыс. беженцев, и с неутихающими спорами вокруг границ, и неустанными сетованиями правительства на потерю одной пятой территории", - передает Нингуйзен.

Как заявил во вторник президент страны Георгий Маргвелашвили, "мы не должны бояться называть вещи своими именами. Действия, которые Россия предпринимает против суверенного государства, являются войной между Россией и Грузией, агрессией, оккупацией и серьезным нарушением международного права", - цитирует Нингуйзен.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. И хотя ее примеру последовали лишь Венесуэла, Никарагуа и некоторые островные государства, "Тбилиси давно потерял контроль над этими территориями", констатирует журналист.

"С тех пор Грузия ищет защиты у Запада", - говорится в статье. Несколько дней назад премьер-министр страны Мамука Бахтадзе поблагодарил более 1,5 тыс. военных из стран НАТО за участие в военных учениях Noble Partner. "Для Грузии сотрудничество с альянсом имеет большое значение: Грузия задействована в миссии Resolute Support в Афганистане и ставит перед собой цель вступления в НАТО".

По случаю 10 годовщины войны генсек альянса Йенс Столтенберг и вице-президент США Майк Пенс подтвердили намерение НАТО рано или поздно принять в свои ряды Грузию. Но это в теории, замечает Нингуйзен.

"На практике невозможно предсказать, когда страна действительно сможет стать членом Североатлантического альянса. Это связано с Москвой, которая с точки зрения Запада не имеет права накладывать в этом случае вето, однако занимает четкую позицию по этому вопросу. Президент Путин недавно предостерег от "агрессивных шагов" и указал на то, что вступление Украины или Грузии в НАТО будет иметь "серьезные последствия".

Как заявил во вторник российскому изданию "Коммерсант" премьер-министр Дмитрий Медведев, вступление Грузии в НАТО может "спровоцировать страшный конфликт".

"Что это означает, он не пояснил, однако месседж, похоже, был услышан в Брюсселе: он ограничивается обещаниями и похвалой, но продвигаться дальше не торопиться. Грузия внесена в лист ожидания", - пишет автор.

Россия и Грузия, продолжает Нингуйзен, до сих пор не возобновили дипломатических отношений - с точки зрения Грузии, это непросто, учитывая признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напряженность на границе не ослабевает. Грузины уже многие годы жалуются на то, что по ночам кто-то постоянно понемногу передвигает заграждения на границе вглубь грузинской территории. Грузинский фотограф Тако Робакидзе вот уже три года постоянно ездит к границе. В беседе с изданием она рассказала о 84-летнем мужчине, "который обнаружил в своем персиковом саду пограничный столб, который свидетельствовал о том, что он теперь живет на территории Южной Осетии".

"Люди живут в постоянной неуверенности. Местные жители то и дело задерживаются за незаконное пересечение границы - их отпускают примерно за 30 долларов", - передает автор.

Как заявил в беседе с журналистом руководитель наблюдательской миссии EUMM Эрик Хёг, "крестьяне в последние годы лишились доступа к своим землям". "А из тех, кто не лишился, многие не хотят их возделывать - из страха быть задержанными российскими пограничниками или некими людьми в форме", - сказал Хёг. По его словам, ситуация остается "относительно спокойной", однако граница стала более непроходимой из-за "усиленного контроля со стороны Абхазии и Южной Осетии и набирающего обороты строительства барьеров". Хёг требует участия "всех сторон" для разрешения спорных ситуаций, иначе "конфликт может разгореться с новой силой", передает автор публикации.