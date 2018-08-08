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8 августа 2018 г.
8 августа 2018 г.

Майкл Эванс | The Times

Ввод ядерных ракет в строй откладывается, так как американские сварщики допустили брак

"Возможно, введение в строй нового поколения британских сил ядерного сдерживания стоимостью 31 млрд фунтов будет отложено после выявления брака при сварке стартовых труб, которые сконструированы и производятся в США", - сообщает журналист The Times Майкл Эванс.

Корреспондент пишет: "На смену четырем подлодкам-ракетоносцам класса Vanguard Королевских ВМС придут новые подлодки класса Dreadnought, которые планируется принять на вооружение в 2030-е годы. Относительно брака при сварке предостерегла американская компания BWX Technologies, конструирующая стартовую трубу единого образца для новых британских подлодок и для американских подлодок класса Columbia, выполняющих функцию ядерного сдерживания".

Со своей стороны, неназванный представитель министерства обороны Великобритании заявил, что его ведомство в курсе, что проводится служебная проверка из-за брака, но британская программа Dreadnought "идет по графику и не превышает смету".

Источник: The Times


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